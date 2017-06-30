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Pazaryeri’ndeki 150 kişiye iş istihdamı sağlanacak

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde faaliyet gösteren bir seramik fabrikasının 6 ay içinde 150 kişiye iş istihdamı sağlayacağı belirtildi.

30 Haziran 2017 Cuma 12:29
Pazaryeri’ndeki 150 kişiye iş istihdamı sağlanacak

Konu hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçelerinde seramik ve fayans alanında faaliyet gösteren Serapool Seramik A.Ş. Fabrikasının 6 ay içinde 150 kişiye iş istihdam sağlayacağı belirtti. Yalçın, “Fabrikanın İdari İşler Müdürü Halit Tan bizleri ziyaret ederek fabrikalarının önümüzdeki 6 ay içinde 150 kişilik istihdam ilave olacağının müjdesini verdi. Hep birlikte el ele vererek ilçemizin gelişmesi kalkınması ve yaşanabilir ilçe olması için karşılıklı sevgi saygı hoşgörü içinde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 12:29
  1. Bilecik
  2. Pazaryeri
  3. Muzaffer Yalçın
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