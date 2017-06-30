Pazaryeri’ndeki 150 kişiye iş istihdamı sağlanacak

Konu hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçelerinde seramik ve fayans alanında faaliyet gösteren Serapool Seramik A.Ş. Fabrikasının 6 ay içinde 150 kişiye iş istihdam sağlayacağı belirtti. Yalçın, “Fabrikanın İdari İşler Müdürü Halit Tan bizleri ziyaret ederek fabrikalarının önümüzdeki 6 ay içinde 150 kişilik istihdam ilave olacağının müjdesini verdi. Hep birlikte el ele vererek ilçemizin gelişmesi kalkınması ve yaşanabilir ilçe olması için karşılıklı sevgi saygı hoşgörü içinde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.