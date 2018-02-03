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Pazartesi günü tüm öğrencilere dağıtılacak

Okul Sütü Programı kapsamında, 32 bin okulda, 6 milyon öğrenciye süt dağıtımı 2. dönemin ilk eğitim günü olan pazartesi günü başlıyor. 3 bakanın katılımı ile startı verilecek süt dağıtım programı ile her öğrenciye 200 mililitre ambalajlı süt verilecek.

03 Şubat 2018 Cumartesi 16:48
Pazartesi günü tüm öğrencilere dağıtılacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı, ilkokul ve bazı özel öğretim kurumları öğrencilerine, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri süt dağıtımı yapılacak.

YÜKLENİCİLER GERÇEKLEŞTİRECEK
Okul sütü sevkıyatları, oda sıcaklığında, ambalaj bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde, illerde il okul sütü komisyonu ve il milli eğitim müdürlüklerinin organizasyonuyla yüklenici veya alt yüklenici tarafından gerçekleştirilecek.

6 MİLYON ÖĞRENCİYE DAĞITILACAK
Program kapsamında, 32 bin okulda, 6 milyon öğrenciye, 200 mililitre ambalajlı sütün dağıtımı, 5 Şubat Pazartesi günü, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemiyle birlikte başlayacak.

STARTI 3 BAKAN VERECEK
Süt dağıtımı programın başlangıcına ilişkin tören Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yıldız ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın katılımlarıyla 5 Şubat saat 10.00'da Ankara'da Muazzez Karaçay İlkokulunda yapılacak.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 16:48
  1. bakan
  2. okullarda süt

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