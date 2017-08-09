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Pazarcı teyzeyi bakın kim yakmış! Hesabına Bylock'u...

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü operasyonu kapsamında Gülen D.'nin pazarda gözaltına alınmasının gizemi çözüldü.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:56
Pazarcı teyzeyi bakın kim yakmış! Hesabına Bylock'u...

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı dün FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock kullanıcısı 27 şüpheliye yönelik operasyon başlatmıştı.

Eş zamanlı arama-el koyma operasyonu kapsamında üzerine kayıtlı hatta Bylock indirdiği tespit edilen Gülen D.'nin de evine giden emniyet güçleri, şüphelinin pazarda olduğunu öğrendi.

PAZARCI TEYZENİN BAŞINI GELİNİ YAKMIŞ

Görevlendirilen ekip pazara yönelirken telsizleri dinleyen basın mensupları da pazara geldi ve Gülen D. İle polisler arasındaki diyaloğu görüntüledi. Meyve sebze satarken gözaltına alınan Gülen D. İle ilgili işlem yapılması eleştiri konusu olurken pazarcı kadını kendi gelininin mağdur ettiği ortaya çıktı.

İlk ifadesinde üzerine kayıtlı ve Bylock yüklü hattı kimin kullandığını bilmediğini söyleyen Gülen D.'nin telefonunda yapılan incelemede hattı Betül isimli gelininin kullandığı anlaşıldı.

KAYINVALİDESİ ADINA HAT ALIP BYLOCK YÜKLEMİŞ

Gülen D. sonradan hattı gelinin kullandığını da itiraf etti. Gelinin, Kayınvalidesi adına hat alıp Bylock yüklediği ve örgütsel görüşmeler yaptığı saptandı.

Gülen D., tespit ve ifadesi ardından serbest bırakılırken Osmaniye'de öğretmen olarak görev yapan oğlu M.D.nin de geçtiğimiz Mart ayında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:56
  1. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı
  • ZaferZafer32 dk önce
    Bence fetocu olmayanları yakalasak hapise atsak orda devletimiz bunlara baksa daha az masraflı olurdu bu gidişle Türkiye nin yarıdan fazlası fetocu çıkacak . Bunlar bu kadar büyürken devlet nerdeydi 15 temmuzdan mı sonra aklınız başınıza geldi
  • AliAli44 dk önce
    Örtü denince sadece baş örmekmi mi anlaşılıyor kadın polis e örtü serbest de!
  • vatansevervatansever50 dk önce
    Bre teyze niye sakliyon,soyle gelinim diye..sonucta seninde basin agridi..gercek ortaya cikti. Gunes balcikla sivanmaz ki..
  • Ercan GüvenErcan Güven57 dk önce
    Burada yanan pazarcı teyze değil o-hal uygulamasının kendisi. İyice araştırıp konuyu anlamadan bylock telefonuna yüklenmiş diye kendi halinde birisini gözaltına alırsanız adalete ve emniyete olan güveni sarsmış olursunuz. Bu da işin ciddiyetini bozar. Bu teyze medyada çıkmamış olsaydı suçsuzluğunu ispatlayıncaya kadar uzunca bir süreyi içeride geçirirdi.
  • salihsalih1 sa önce
    sonuçta yine fetocu aile.
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