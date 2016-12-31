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Pazarcı gençten sosyal medyayı sallayan sözler...

Bir pazar yerinde amatör kamerayla kaydelien bir görüntüde pazarcılık yapan bir gencin sözleri sosyal medyayı salladı. İşte o görüntüler...

Eklenme: 31 Aralık 2016, 05:34
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EtiketlerPazarcı gençten sosyal medyayı sallayan sözleramatör kamerasosyal medya
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Yasir bozkurt

Malatya sebze pazarı

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ismail yaşar

helal be kardeşim müslümanada bu yakışır

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Salim Gür

Allah razı olsun ümmetin uyanması lazım

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KARTAL

Brav sana genç.İşin bereketli olsun.

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KARTAL

Helal sana genç.

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