Pazar tezgahından şarkıcılığa!

Farklı sesi ve kendine has yorumu ile söylediği Ahmet Şafak'ın ‘Vay Delikanlı Gönlüm’ şarkısıyla kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan Veysel Mutlu, müzikseverlerin sosyal medyadaki isteği ve ısrarı üzerine ilk teklisini piyasaya çıkardı.

Bursa’da 10 yıldır pazarcılık yapan Veysel Mutlu, pazarda çekilen amatör bir video ile başlayan yolculuğunu ilk single’ı ile taçlandırdı. Poll Production etiketiyle dijital platformlarda yer alan ‘Vay Delikanlı Gönlüm’ şarkısına Kemal Başbuğ yönetmenliğinde video klip çekildi.

Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen çekimlerde, Veysel Mutlu’nun mandalinacı kimliği seyirciye aktarıldı. Mahalle dekorunun oluşturulduğu klipte 50 kişilik bir cast yer aldı. Türkiye’nin sarı yelekle tanıdığı Veysel Mutlu, aynı kıyafetlerle kamera karşısına geçti ve videonun dokusu korundu.