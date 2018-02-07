Paylaşılamayan adam Vincent Aboubakar!

Beşiktaş’ın 10 milyon Euro’luk opsiyon bedelini ödememesi sonrasında Porto’ya geri dönen Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, büyük bir çıkışa imza attı.

Mavi-Beyazlılar’la 33 maça çıkıp 24 gollük performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu için, Stoke City ile West Ham United’ın takipte olduğu kaydedildi. 2 kulübün, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için yarıştığı bildirildi.