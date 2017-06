Paylaş ki çoğalsın!

Ramazan ayının ilk günüyle birlikte hummalı bir çalışmaya başlayan Yardımeli Derneği, ’İnsanlık için Kardeşlik Vakti’ sloganıyla ülkemizde 81 ilimizde, dünyada Balkanlardan, Asya’ya, Asya’dan Afrika’ya Irak, Suriye, Yemen ve Filistin/Gazze’nin de içinde bulunduğu 20 ülkede Ramazan sevincini ihtiyaç sahiplerine taşımaya devam ediyor.

Ramazan ayını muhtaca ulaşmada bir fırsat bilen Yardımeli bu bağlamda kendine hedef koyduğu 1 milyon kişiye iftar, 50 bin kumanya, 50 bin yetime bayramlık ve 10 bin adet Kuranı Kerim hediyesi hedefine ulaşmak için, tüm gönüllü, temsilci ve çalışanıyla büyük bir gayretle gösteriyor.

Yeryüzü Sofraları

Yurtiçinde temsilcilikler, yurtdışında ise ofis ve partner kuruluşlar aracılığıyla organize edilen iftar sofralarına Ramazan boyunca 1 milyon ihtiyaç sahibi kardeşimiz misafir ediliyor. Ramazan ayının son iftarına kadar sürecek bu çalışmada şimdiden yüzbinlerce ihtiyaç sahibi iftar etme imkanı buldular.

Kumanya, Kumanya Kartı

Kumanya Kartı uygulaması ile bu anlamda STK’lar arasında önlük yapan Yardımeli Derneği, Türkiye genelinde yaygın bir zincir marketle yapılan protokol sayesinde kart sahipleri bu marketlerden diledikleri gibi alışveriş yapma imkanına kavuştu. Kumanya Kartı ile ihtiyaçların karşılanamayacağı şehir merkezlerine uzak yerleşim yerlerinde ise kumanya kolileri dağıtılıyor. Bu bağlamda binlerce ihtiyaç sahibi aileye kumanya ulaştırıldı.

Yetimler bayrama buruk girmesin diye,

Her çocuğu heyecanlandırır bayramlık alışverişi, bayramdan önce ailesiyle çıktığı bayramlık alışverişi her çocuğun mutluluğudur. İşte bu mutluluktan mahrum kalmasın diye yetimler, her ramazan olduğu gibi bu ramazanda da yetimler sevinsin, bayrama buruk girmesin diye bayram öncesi yetim çocuklar Yardımeli ile birlikte bayramlık alışverişine çıkıyorlar. Hem de diledikleri gibi, istedikleri renkte. Yetime Bayramlık projesi kapsamında binlerce yetim bayramlıklarıyla bayrama hazır. Alışverişler bölgelere göre ramazan ayının son günlerine devam edecek.

Kuran’ın doğum ayı Ramazan

Hiç şüphesiz ki Ramazanın en güzel hediyesi yüce kitabımız Kuranı Kerimdir. Bu bilinçle hareket eden Yardımeli Derneği Kuranın doğum ayı Ramazan ayında gönülleri de doyurmak için, özellikle Afrika ülkelerinde Kuranı Kerim hediye ediyor.