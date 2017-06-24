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Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
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Payitaht Abdülhamid'de geceye damga vuran sahne
Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'nin son dönemini konu alan Payitaht Abdülhamid dizisi sezon finaliyle ekranlara geldi. Sultan Abdülhamid'in paşalara yaptığı konuşma izleyenleri ekranlara kilitledi.
24 Haziran 2017 Cumartesi 22:19
Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 22:19
Payitaht Abdülhamid
Payitaht Abdülhamid sezon finali
Payitaht Abdülhamid nefes kesen sahne
Sultan Abdülhamid
Ad Soyad
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