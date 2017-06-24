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Payitaht Abdülhamid'de geceye damga vuran sahne

Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'nin son dönemini konu alan Payitaht Abdülhamid dizisi sezon finaliyle ekranlara geldi. Sultan Abdülhamid'in paşalara yaptığı konuşma izleyenleri ekranlara kilitledi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 22:19
Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 22:19
  1. Payitaht Abdülhamid
  2. Payitaht Abdülhamid sezon finali
  3. Payitaht Abdülhamid nefes kesen sahne
  4. Sultan Abdülhamid
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