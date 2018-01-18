Payitaht Abdulhamid oyuncularından mesaj gibi kare

İsrail askerleri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülüp işkence yapılan 16 yaşındaki Fevzi el-Cüneydi, Filistin’in bir karış toprağını düşmana vermeyen II. Abdülhamit Han’ın hayatının anlatıldığı dizinin setini ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı Seka Film Platosu’nda gerçekleşen ziyarette 16 yaşındaki Fevzi el-Cüneydi’yi dizi oyuncları Hakan Boyav, Bahadır Yenişehirlioğlu gibi ünlü oyuncular karşıladı.

İSRAİL'E MESAJ GİBİ KARE

Payitaht Abdulhamid dizisinde Osmanlı paşalarını oynayan oyuncular Cüneydi'yi aralarına alarak İsrail'e biz buradayız Osmanlı burada dercesine mesaj gönderdi.

Payitaht oyuncularının verdiği mesaj vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

İşgalci İsrail güçleri Cüneydi'yi yaklaşık 20 askerle gözleri bağlı gözaltına almıştı. Cüneydi Filistin direnişinin sembol ismi olmuştu.

Kaynak: Haber7