Pawel Poljanski'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı
Fransa Bisiklet Turu'nda Poljanski, 16. etap sonunda bacaklarının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Damarlarının çıktığı görülen sporcunun paylaşımı dün gecenin en çok konuşulan konularından oldu.19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:19
Fransa Bisiklet Turu'nda 16. etap, Sunweb takımından Michael Matthews'ın galibiyetiyle sona ererken, Pawel Poljanski, bacaklarının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve gündem haline geldi.
Polonyalı bisikletçi, Rüzgarlı ve yüksek tempoyla geçen etap sonunda damarlarının genleştiği görüldü.
(Yeni Şafak)