Paul Pogba Kante'yle kıyaslanmasına sinirlendi

Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba vatandaşı N'Golo Kante ile kıyaslanmasına tepki gösterdi.
Sky Sports'a açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu konuyla alakalı şunları söyledi:
- "Kante'nin bir orta saha oyuncusu olarak üst seviyede olduğunu duyuyorum. Ben de bunu kabul ediyorum zaten ama Kante'nin çok gol attığını düşünmüyorum. Öyle değil mi? Ancak bundan hiç bahsedilmiyor. Ben Kante'den daha fazla gol attım. Herkes sahada olan şeylerden bahsediyor. O, topu alıyor, pas veriyor ve oyun kuruyor. Benim yapmaya çalıştığım da bu. Eğer gol açısından bakarsak, bütün orta saha oyuncularını aynı şekilde değerlendirmemiz gerek."
105 milyon euro bonservis bedeli ile Juventus'tan İngiliz ekibine transferi gerçekleşen Pogba yüksek bonservis ücretleri için şunları ifade etti:
- "Geçmiş yıllara bakacak olursak, Neymar ve Bale inanılmazdı fakat şu andaki jenerasyon farklı. Çok fazla bonservis bedelleri ödeniyor. Şu anda 100-120 milyon euro edecek hiçbir oyuncu yok."
Premier Lig'in en iyi oyuncusu ödülünün favorisi olarak gösterilen Chelsea'li Kante'yle kıyaslanan Paul Pogba transfer ücreti nedeniyle sık sık eleştiriliyor.
(Yeni Şafak)