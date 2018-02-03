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Paul Le Guen'den isyan! "6 aylığına gelmedim"

Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen, son haftalardaki bazı sonuçların hayal kırıklığı olduğunu ifade ederek, "Kötümser bir hava benim üzerimde yoktu. Ben buraya 6 aylığına gelmedim. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum" dedi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 14:51
Paul Le Guen'den isyan! "6 aylığına gelmedim"

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Paul Le Guen, 2-2’lik Beşiktaş beraberliğini değerlendirdi. İyi bir karşılaşma oynadıklarını düşündüğünü ifade eden Le Guen, “Tempolu maç oldu. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Belki galibiyet alamadık ama, oyuncularım maksimum seviyede oynadı. Bir hoca olarak bu durum mutlu olmak için bir sebeptir” dedi.

“OYUNCULARIMI TEBRİK EDECEĞİM”

Sow’un oynamayışının takıma etkisi sorulması üzerine Le Guen, “Bir teknik direktör için bence en iyisi bütün oyuncuların oynamaya hazır olması ve onların içerisinde seçim yapması. Bugün tek eksiğimiz Sow değildi. Bundan dolayı şikayet etmeyeceğim. Bu akşam için söyleyeceğim şey, oyuncularımı tebrik edeceğim” diye cevapladı.

"BOSTOCK OYNAMAYA HAZIRDI"

Yeni transferler ve Bostock ile alakalı soruya Le Guen, “Oyuncularımı bir maçla değerlendirecek değilim. Arkadaşlar buraya 5-10 maç oynamaya gelmiyorlar. Uzun süre oynamaya geliyorlar. Henüz değerlendirmek mümkün değil. Bostock, ile maçın öncesinde çok konuştuk. Özellikli oyuncu olduğunu biliyordum. Buraya geldiğinde oynamaya hazırdı. Orta saha oyuncusuna ihtiyacımız vardı. Buda takıma girişine aciliyet kazandırdı. Sakatlıklar sebebiyle biraz mecburiyet oldu. Shehu’nun ikinci maçı olmasına rağmen etkili bir performans ortaya koydu” şeklinde cevapladı.

"BEN BURAYA 6 AYLIĞINA GELMEDİM"

Son zamanlarda oluşan olumsuz hava ile alakalı soruya Le Guen, şu cevabı verdi:

“Futbol böyledir. Eleştiriler her zaman vardır ve olacaktır. Bununla başa çıkabildiğimi düşünüyorum. Son haftalardaki bazı sonuçlar hayal kırıklığıydı. Kötümser bir hava benim üzerimde yoktu. Ben buraya 6 aylığına gelmedim. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum. İyi oyuncular kadromuza kattık. Kendimizi geliştirmeliyiz. Bazı takımlarla rekabet etmemiz hala zor. Ben ocak transfer dönemlerini hiç sevmiyorum. Bazı oyuncular gidebileceklerini düşünüyor. Soru işaretleriyle futbol oynuyor.”

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 14:51
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