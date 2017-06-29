Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Paul 7 oyuncu karşılığında Rockets'ta

NBA ekibi Houston Rockets, 7 oyuncu karşılığında Los Angeles Clippers'ın yıldız basketbolcusu Chris Paul'ü takas etti.

29 Haziran 2017 Perşembe 09:52
Paul 7 oyuncu karşılığında Rockets'ta

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ın all-star oyun kurucusu Chris Paultakasla kadrosuna kattı.

Houston Rockets Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Chris Paul'ün transferi karşılığında Clippers'a Patrick Beverley, Sam Dekker, Montrezl Harrell, Darrun Hilliard, DeAndre Liggins, Lou Williams ve Kyle Wiltjer olmak üzere 7 oyuncu ile 2018'in birinci tur draft hakkının verildiği bildirildi.

Yıldız basketbolcu James Harden'ın öncülük ettiği Rockets, Chris Paul'ü de kadrosuna katarak iddialı bir takım oluşturma yolunda önemli adım atmış oldu.

Dokuz kez all-star seçilen ve 2011'den bu yana Clippers'ta forma giyen Paul, kariyeri boyunca 18,7 sayı, 9,9 asist, 4,4 ribaunt ve 2,3 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 09:52
  1. Amerika
  2. NBA
  3. Houston Rockets
  4. Los Angeles
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    New York'ta korkutan yangın
    1. New York'ta korkutan yangın
    2. Ekonomik güven endeksi azaldı
    3. Diyarbakır'da TOMA'ya saldırı
    4. Başkan Kocamaz’dan Vali Çakacak’a veda..
    5. Evinde ölü bulunan Astsubay’ın acı..
    6. ''Katar'ın Filistin davasına verdiği..
    7. Bu yolu 1 saat 11 dakikadan önce geçen..
    8. Mamak Kültür Merkezi’nde eğitimler..
    9. Koyunların çobansız dönmesi acı..
    10. Köşk Belediyesi yeni binasına kavuştu
    11. Yırtıcı hayvanların meyveli ve etli..
    12. Uyuşturucuyla gönüllü mücadele..
    13. Otomotiv devi 400 bin aracını geri..
    14. Bakan Kılıç'tan genç atletlere tebrik
    15. Guterres'ten Suriye açıklaması
    16. Suudi prensi saraya kapattılar
    17. Samsung, ABD'de 380 milyon dolarlık..
    18. Marmaris'te ahşap gulet yandı
    19. Arizona'da OHAL ilan edildi
    20. Kuyuya düşen 2 yaban domuzu..
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...