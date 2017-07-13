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Patronunun aracından atlayan o kız öldü

Manisa'nın Selendi ilçesinde, özel bir rehabilitasyon merkezinin sahibi Ö.Ç. hareket halindeki aracından atlayan kurumun kadın müdürü Hatice Sevci, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

13 Temmuz 2017 Perşembe 07:55
Patronunun aracından atlayan o kız öldü

Manisa’nın Selendi ilçesindeki Selendi Özel Ege Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi sahibi Ö.Ç. ve merkezin müdürü Hatice Sevci, beraberindeki kadın hademe F.B. ile birlikte Uşak’a gitti. Uşak’tan Manisa’ya dönüşte Ö.Ç., F.B.’yi evine bıraktı. Daha sonra Sevci’yi evine bırakmak üzere yola koyuldu. Araç şehir merkezindeki Aşağı Güllüce Mahallesi’ne doğru giderken Sevci araçtan atladı.

Yaralanan Sevci, iddiaya göre, Ö.Ç. tarafından Selendi Devlet Hastanesi kapısına bırakıldı. Ağır yaralı Sevci, sevk edildiği Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç., tutuklandı.

Nişanlı olduğu öğrenilen Sevci ise yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini beş gün sonra kaybetti. Sevci’ye İzmir Adlı Tıp Kurumu’nda otopsi yapılmasına karar verildi.

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 07:55
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