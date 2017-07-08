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Patronunun aracından atladı! Ölüm kalım mücadelesi veriyor

Manisa'da patronunun aracından seyir halindeyken atlayan genç kız yoğun bakıma alındı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 23:32
Patronunun aracından atladı! Ölüm kalım mücadelesi veriyor

Manisa'nın Selendi İlçesi'nde, özel bir rehabilitasyon merkezinin sahibi olan 40 yaşındaki Özcan Ç.'nin otomobilinden atlayan rehabilitasyon merkezinin müdürü 26 yaşındaki. Yoğun bakımdaki Hatice S.'nin ifadesi alınamazken, gözaltına alınan Özcan Ç. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, olay, geçen cuma günü saat 02.00 sıralarında, Aşağı Güllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Selendi'deki bir özel rehabilitasyon merkezinin sahibi Özcan Ç. ve merkezin müdürü Hatice S., yanlarına hizmetli F.B.'yi de alarak Uşak'a gitti. Uşak'tan Manisa'ya dönüşte Özcan Ç., hizmetli F.B.'yi evine bıraktı, Hatice S.'yi evine bırakmak üzere yola çıktı. Araç şehir merkezindeki Aşağı Güllüce Mahallesi'ne doğru giderken Hatice S. iddiaya göre otomobilden atlayıp yaralandı.

HASTANENİN KAPISINA BIRAKTI

Olay sonrası iddiaya göre Özcan Ç. ağır yaralı Hatice S.'yi otomobile alıp Selendi Devlet Hastanesi kapısına bıraktı. Durumu ağır olan  Hatice S., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hatice S.'nin henüz ifadesi alınamazken jandarma tarafından gözaltına alınan Özcan Ç. ifadesinde, "Hatice'yi evine bırakmak isterken otomobilin kapısını bir anda açıp dışarı atladı" dedi.

EVİNDEN FARKLI GÜZERGAHA GİTTİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede Hatice S.'nin araçtan atladığı yerin, evinden farklı bir güzergahta olduğu belirlendi. Jandarmada ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan Ç. tutuklandı.

Nişanlı olduğu öğrenilen Hatice S.'nin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 23:32
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