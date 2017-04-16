Patronunu bıçakla öldüren kadın tutuklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde patronunu bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Patronunu bıçakla öldüren kadın tutuklandı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 15:32

Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2023 Sokakta meydana gelen olayda, bar işleten Tolga Arslan (27) ile iş yerinde çalıştırdığı ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen Emel Ü. (21) tarafından bıçakla yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı Emel Ü., suç aleti bıçakla birlikte yakalanmıştı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Emel Ü., öğle saatlerinde Aydın Adliyesine sevk edildi. Kasten adam öldürmek suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Emel Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 
EtiketlerEmniyet MüdürlüğüAydın
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