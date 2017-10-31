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Patronlar kürsüde

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality sertifika programı düzenledi. İlk dersi ekonomi eski Bakanı Kürşat Tüzmen verdi.

31 Ekim 2017 Salı 22:17
Patronlar kürsüde

Turquality ve Marka Uzmanlık Sertifika Programı İTÜ, Maslak Kampüsün de 28 Ekim 2017 günü başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Maçka Kampüsünde bulunan Sürekli Eğitim merkezinde yapılan ilk derse 55 kişilik sınıfta, 72 kişi katıldı. İlk dersi Turquality Uzmanı Dr. Salim Çam ile Ekonomi eski Bakanı Kürşat Tüzmen verdi. 

Dr. Salim Çam: “TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçlerini kapsıyor. Bu çerçevede firmaların yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmelerini sağlıyor. Türk markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajı da böylece oluşturuluyor.”

Güçlü eğitmen kadrosu

Turquality Programına Kabul Edildikten Sonra Neler Yapılmalıdır? Desteklenen Harcama Kalemleri Nelerdir? Turqualtiy Bütçesi Nasıl Hazırlanır? Turquality Otomasyonu Nedir? Otomasyona Nasıl Giriş Yapılır? Turquality Destek Programlarından En Üst Düzeyde Nasıl Yararlanılabilinir? Turquality Stratejik Yol Haritası Nasıl Hazırlanır? Konularında dersleri güçlü bir eğitmen kadrosu sürdüreek

Prof. Dr. Selim Zaim (İTÜ), Prof. Dr. Banu Elmadağ Baş (İTÜ), Doç. Dr. Emre Çevikcan (İTÜ), Doç. Dr. Murat Baslak (İTÜ), Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Beyca (İTÜ), Yrd. Doç. Dr. Gaye Karaçay Aydın (İTÜ), Dr. Salim Çam (İTİCÜ, YTÜ), Uzm. Mustafa Şapçı.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 22:17
  1. Marka Uzmanlık Sertifika Program
  2. İTÜ
  3. Maslak Kampüsü
  4. Turquality Uzmanı Dr. Salim Çam
  5. Kürşat Tüzmen
  6. Dr. Salim Çam
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