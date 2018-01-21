Patronlar hedeflerini güncelledi, 'rekor' umut verdi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 2017 yılında Türkiye’de toplam 1 milyon 409 bin 314 konut satılması, sektörde 2018 yılı için umut verici olarak değerlendirildi. “Avrupa birincisi olduğumuz bu rakam aslında beklediğimiz bir rekordu” diyen NEF İcra Kurulu Başkanı Erdem Timur, 2018 yılı için umutlu olduklarını söyledi.

FİYATLARDA YÜZDE 10 AVANTAJ SAĞLADI

Timur, “Bunda Türkiye’de oluşan konut ihtiyacının yanı sıra, devletin yasal düzenlemelerle getirdiği teşvikler ve Emlak Konut GYO öncülüğünde ülkemizde ilk kez uygulanan ‘240 ay vade’ gibi kampanyaların da önemli etkisi oldu” dedi. Erdem Timur, şunları söyledi: “Hatırlayın; geçtiğimiz sene damga vergisinin sıfırlanması, tapu KDV oranında aşağı yönlü yapılan düzenleme ve tapu harcının düşürülmesi tüketiciler için konut alımında çok büyük bir maliyet avantajı sağladı. Bu yasal düzenlemelerin katkısı ile 500 bin TL tutarında bir konut alımında toplamda 57 bin 500 TL’ye varan yani yüzde 10’u geçen bir avantaj sağlanmıştı. Sektörümüz, önemli bir kısmı Eylül 2017’ye kadar süren teşvikler sayesinde üçüncü çeyrekte yüzde 18,7 ile son üç yılın en yüksek büyüme oranını yakaladı. Bu rakamla sanayi büyümesinin önüne geçen inşaat sektörünün yatırımları da yüzde 12 oranında artış gösterdi.”

“KAMPANYALAR ETKİLİ OLDU”

Erdem Timur, “Emlak Konut GYO, GYODER ve KONUTDER öncülüğünde başlayan ve bizim de destek verdiğimiz kampanyalar da rekora giden yolda etkili oldu. Bunlardan biri de Türkiye’de ilk kez uygulanan 20 yıl vadeli ve 0,80 faiz oranıyla uygulamaya alınan kampanya idi. Ayrıca yabancıya getirilen KDV muafiyeti de sektörün satışlarına pozitif etki sağladı” dedi. Her yıl 600 bin evliliğini, 125 bin kişinin Türkiye’ye göç ettiğini belirten Timur, konut satışı artışının sürmeye devam edeceğini ifade etti.

-Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal:

Konjonktürel olarak bölgemizde oldukça sıkıntılı durumlar oluşmuş olsa da, konut satışında kırdığımız rekor, hem ülkemizin potansiyelini, hem oldukça genç olan yaş ortalamamızı hem de ne kadar enerjik bir nüfus olduğumuzu fazlasıyla ortaya koyuyor. Bu konut satış rakamı ile aynı zamanda Avrupa’nın da en fazla konut satan ülkesi konumundayız.

-Hasanoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu:

Sektörümüz her yıl ivme kazanarak büyümeye devam ediyor. Bu yıl konut satışlarında, 2019 yılında gerçekleşecek seçim sürecinin etkisiyle bir miktar düşüş yaşanabilir. Ancak her zaman olduğu gibi sektör 2018 yılında da büyümeye ve ivme kazanmaya devam edecektir. TÜİK’in konut satış istatistiklerinde özellikle üzerinde durmamız gereken kısımların başında yabancıya konut satışı geliyor. Türkiye yabancı yatırımcının yakın markajında.

-TESA Yapı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Sağlam:

Geçmiş deneyimlerimiz bize inşaat sektörünün her zaman kazançlı ve büyüyen bir sektör olduğunu gösterdi. Konut satış rakamlarının her yıl artmasında tabi ki hükümetimizin de bu anlamda gerekli destek ve düzenlemeleri yapması da etkili oldu. Özellikle ilk kez konut satın alacaklara yönelik son yapılan düzenleme 2018 yılında da sektörü besleyecek ve canlandıracaktır.

-Keleş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İlker Keleş:

Sektörün ve bizlerin beklentisi bu yöndeydi, bu nedenle bizler için sonuçlar sürpriz olmadı. 2017 yılında sektörümüzü desteklemek amacı ile uygulanan tapu harcı ve KDV oranlarındaki indirimlerin 2018 yılı için de uygulanması durumunda sektörde konut satışının daha çok artacağı düşüncesindeyim. Konut satışlarındaki istikrar sektörümüzün 2018 yılında da büyümesine katkı sağlayacaktır.

-Okkalar İnşaat’ın Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Okka:

İstanbul gibi dünya markası olmuş bir şehirde markalı konut projelerini hayata geçiren inşaat firmaları sektörün büyümesine büyük katkı sağlıyor. Sektör kendine bağlı 200’den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep oluşturuyor. Ekonomi iç ve dış dinamiklerden kaynaklanan dalgalanmalardan etkilense de inşaat sektörünün 2018 yılında da büyümesine hız kesmeden devam edeceğini öngörüyorum.

-Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt:

Yabancılara yapılan konut satışlarının 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,2 oranında arttığını görüyoruz. Biz de satışımızın yüzde 35’ini yabancıya yapıyoruz. Yabancıya 22 binin üzerinde konut satışı rakamını sevindirici buluyoruz. Türkiye’nin yabancı yatırımcının yakın markajında olmaya devam ettiğini görüyoruz. 2018’de bu satışların katlanarak devam etmesini umuyoruz.

-Cihan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala:

Bir önceki yıl sektöre verilen destek ve teşviklerle inşaatçılar olarak yılı çok iyi hatta rekor denecek rakamlarla tamamlamıştık. Onun üzerine bu yılki yüzde 5’lik artışı sevindirici olarak değerlendiriyoruz. Ancak kredili satışlardaki düşüşü ters yöne çevirmek için her zaman söylediğimiz gibi kredi faiz oranlarının gözden geçirilmesi gerekiyor. O zaman yeni rekorlara doğru gitmek hiç de hayal olmaz.

-Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır:

Yıllık bazda yüzde 5,1’lik bir konut satış artışı sevindirici bir tablo ortaya koyuyor. Üstelik sektörümüz 2016 yılını çok iyi rakamlarla kapatmışken, 2017’de bunun üzerine çıkmış olmak hepimizin için umut verici ve teşvik edici bir durum. Bu yıl sektörün bu hedefin çok daha üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz.

-216 Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bilent Dündar:

Yeni lansman ve kampanyaların art arda geldiği eylül ayında konut satışlarında artış oldu. Şimdi bu rekorun üzerine çıkmış bulunuyoruz. Konut sektörü daha uzun yıllar üretmeye ve istihdam sağlamaya devam edecek, rakamlar bize bunu gösteriyor.