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Patronlar bu soruya cevap aradı: Daha dinamik nasıl oluruz?

Gayrimenkul sektörünün önde gelen firmaları İstanbul’da gerçekleştirilen İnşaat ve Konut Konferansı’nda buluştu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 09:33
Patronlar bu soruya cevap aradı: Daha dinamik nasıl oluruz?

Konferansta söz alan temsilciler, dinamik bir piyasanın oluşumu için beklentilerini dile getirdi.

Bosch İnşaat ve Konut Konferansı’nda konuşan İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım; ulaşılabilir fiyatta konut üretimi yapılarak yaşanabilir pilot şehirler kurulması gerektiğini söyledi.

UCUZ KONUT ŞART

Durbakayım, “Türkiye’deki konut ihtiyacı olan kesimin yüzde 85’i orta ve alt gelir seviyesine sahip. Ekonomik veriler, bu kesimi oluşturan bireylerin, çalışan iki kişilik aile bireylerinden olduğunu ve toplam gelirlerinin yaklaşık 6 bin lira seviyesinde olduğunu işaret ediyor. Bu ailelerin konut için ayırabilecekleri aylık azami miktarın 2 bin lira civarında olacağını varsayımı ile alabilecekleri brüt 70 -75 metrekarelik dairenin m2 satış fiyatı 2,5 ila 3 bin lira arasında olması gerekiyor. Bu fiyatlardan konut satılabilmesi için üretimde arsa girdisinin ise metrekare başına 250-500 TL/m2 civarında olması gerekmektedir” açıklamasında bulundu. Konut maliyetinin düşük olması için devlet desteğinin de şart olduğunu belirten Nazmi Durbakayım, bu bölgede yapılan işlerde alım satım vergisi, noter harçları dahil her türlü harçların olmaması gerektiğini ve KDV muafiyetine sahip olmasının çok önemli olduğunun altını çizdi.

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı EYÜP Akbal:

“Yabancıya konut satışı 2017’de yüzde 20 civarında arttı. Biz aslında döviz kazandıran bir hizmet sunuyoruz” - “Bizi ihracatçı statüsünde görmeleri gerekiyor. Ancak biz maalesef yeşil pasaport alamıyoruz. Bunu almamız lazım. Dünyayı daha çok dolaşmalıyız. Müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci olmamıza rağmen biz hala konsolosluklarda vize peşinde dolaşıyoruz. 2018 için gayrimenkul sektörü adına umutluyuz.’’


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 09:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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