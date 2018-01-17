Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Patriotlar görevde!

İncirlik Üssün'de bulunan İspanyol Patriot füze savunma sistemi, Suriye'den gelebilecek olası bir saldırıya karşı aktif vaziyette bekliyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 14:28
Patriotlar görevde!

Türk askerlerinin Afrin’e yönelik düzenleyeceği operasyon öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'de sadece İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığı'nda bulunan İspanyol Patriot füze savunma sistemi, aktif olarak olası saldırılara karşı görev yapıyor.

Savunma sistemlerinin, Suriye'den bölgeye gelebilecek hava saldırısına karşı tüm donanımlarıyla hazır vaziyette olduğu görüldü.

Bazı askerlerin de savunma sistemlerinin çevresinde hazır beklediği görülürken, İncirlik Hava Üssü’nde herhangi askeri hareketlilik yaşanmadığı gözlemlendi.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 14:28
  1. incirlik üssü
  2. patriot füzeleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu da oldu: Forkliftle araç taşıdılar!
    1. Bu da oldu: Forkliftle araç taşıdılar!
    2. Öyle bir çalım attı ki kaleciyi..
    3. CHP karpuz gibi yarıldı
    4. Pizza motorunu soyan kadınlar güvenlik..
    5. Batan tanker için robot denizaltı!
    6. Trabzonsporlu taraftarlar 'şike..
    7. İşte Kanal İstanbul güzergahındaki..
    8. Bunlar da cep telefonu tarlaları:..
    9. Canlı yayın yapıp evlerine..
    10. Annesiyle yürüyen küçük çocuğa öyle..
    11. Hem ağladı hem de ağlattı!
    12. Nevşehir’de 150 adet uyuşturucu hap..
    13. Uçak gövdesi parçaları Bursa'dan
    14. Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı..
    15. Gri pasaport başvurularına titiz..
    16. TBMM'ye bedelli askerlik yağmuru
    17. Bolu'da kedisine sarılıp evinin..
    18. Ömer Ali Şahiner'den flaş açıklama:..
    19. iPhone X'a rakip geliyor
    20. Günün âyet ve hadisi
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    Uyarıyoruz artık bu kepazeliği durdurun! Reziller artık niyetini gizlemiyor…
    Uyarıyoruz artık bu kepazeliği durdurun! Reziller artık niyetini gizlemiyor…
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    Türk lider Trump'ı böyle uyardı! Rusya ve Çin...
    Türk lider Trump'ı böyle uyardı! Rusya ve Çin...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması