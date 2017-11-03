Patrice Evra'dan taraftara tekme

Atiker Konyaspor'un da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynanan Vitoria Guimaraes - Marsilya karşılaşması öncesinde sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

Mücadele öncesi yapılan ısınma sırasında kendi takımının taraftarıyla tartışma yaşayan Patrice Evra, taraftara tekme attı. Bu olayın ardından maçın hakemi Tamas Bognar, tecrübeli oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak olan Fransız yıldız, bu hareketinin ardından takımını maç başlamadan yalnız bıraktı. Evra'nın kırmızı kart görmesiyle birlikte Marsilya maça 6 yedek oyuncuyla çıkmak zorunda kaldı.

AVRUPA LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI



A GRUBU



Slavia Prag - Villarreal: 0-2



Maccabi Tel Aviv - Astana: 0-1



B GRUBU



Young Boys - Dinamo Kiev: 0-1



Partizan - Skenderbeu: 2-0



C GRUBU



Medipol Başakşehir - Hoffenheim: 1-1



Ludogorets - Braga: 1-1



D GRUBU



Rijeka- Austria Wien: 1-4



AEK - Milan: 0-0



E GRUBU



Apollon - Atalanta: 1-1



Olympique Lyon - Everton: 3-0



F GRUBU



Kopenhag - Zlin: 3-0



Lokomotiv Moskova - Sheriff: 1-2



G GRUBU



FCSB - Hapoel Beer-Sheva: 1-1



Viktoria Plzen - Lugano: 4-1



H GRUBU



Arsenal - Kızılyıldız: 0-0



Köln - BATE: 5-2



I GRUBU



Vitoria Guimaraes - Olympique Marsilya: 1-0



Salzburg - Atiker Konyaspor: 0-0



J GRUBU



Hertha Berlin - Zorya: 2-0



Athletic Bilbao - Östersunds: 1-0



K GRUBU



Vitesse - Zulte Waregem: 0-2



Lazio - Nice: 1-0



L GRUBU



Real Sociedad - Vardar: 3-0



Rosenborg - Zenit: 1-1