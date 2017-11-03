Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Patrice Evra'dan taraftara tekme

Marsilya'nın tecrübeli futbolcusu Patrice Evra, maç öncesi bir taraftara tekme attı.

03 Kasım 2017 Cuma 09:51
Patrice Evra'dan taraftara tekme

Atiker Konyaspor'un da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynanan Vitoria Guimaraes - Marsilya karşılaşması öncesinde sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

Mücadele öncesi yapılan ısınma sırasında kendi takımının taraftarıyla tartışma yaşayan Patrice Evra, taraftara tekme attı. Bu olayın ardından maçın hakemi Tamas Bognar, tecrübeli oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak olan Fransız yıldız, bu hareketinin ardından takımını maç başlamadan yalnız bıraktı. Evra'nın kırmızı kart görmesiyle birlikte Marsilya maça 6 yedek oyuncuyla çıkmak zorunda kaldı.

AVRUPA LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI 

A GRUBU

Slavia Prag - Villarreal: 0-2 

Maccabi Tel Aviv - Astana: 0-1

B GRUBU

Young Boys - Dinamo Kiev: 0-1

Partizan - Skenderbeu: 2-0

C GRUBU

Medipol Başakşehir - Hoffenheim: 1-1

Ludogorets - Braga: 1-1

D GRUBU

Rijeka- Austria Wien: 1-4

AEK - Milan: 0-0

E GRUBU

Apollon - Atalanta: 1-1

Olympique Lyon - Everton: 3-0

F GRUBU

Kopenhag - Zlin: 3-0

Lokomotiv Moskova - Sheriff: 1-2

G GRUBU

FCSB - Hapoel Beer-Sheva: 1-1 

Viktoria Plzen - Lugano: 4-1

H GRUBU

Arsenal - Kızılyıldız: 0-0

Köln - BATE: 5-2

I GRUBU

Vitoria Guimaraes - Olympique Marsilya: 1-0

Salzburg - Atiker Konyaspor: 0-0

J GRUBU

Hertha Berlin - Zorya: 2-0

Athletic Bilbao - Östersunds: 1-0

K GRUBU

Vitesse - Zulte Waregem: 0-2 

Lazio - Nice: 1-0

L GRUBU

Real Sociedad - Vardar: 3-0

Rosenborg - Zenit: 1-1

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 09:51
  1. Atiker Konyaspor
  2. Vitoria Guimaraes - Marsilya
  3. Patrice Evra
    8 şehit vermiştik, işte çatışmada öldürülen teröristler
    8 şehit vermiştik, işte çatışmada öldürülen teröristler
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.11.2017
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar
    600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar