Patrice Evra'dan taraftara tekme
Marsilya'nın tecrübeli futbolcusu Patrice Evra, maç öncesi bir taraftara tekme attı.03 Kasım 2017 Cuma 09:51
Atiker Konyaspor'un da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynanan Vitoria Guimaraes - Marsilya karşılaşması öncesinde sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.
Mücadele öncesi yapılan ısınma sırasında kendi takımının taraftarıyla tartışma yaşayan Patrice Evra, taraftara tekme attı. Bu olayın ardından maçın hakemi Tamas Bognar, tecrübeli oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak olan Fransız yıldız, bu hareketinin ardından takımını maç başlamadan yalnız bıraktı. Evra'nın kırmızı kart görmesiyle birlikte Marsilya maça 6 yedek oyuncuyla çıkmak zorunda kaldı.
AVRUPA LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI
A GRUBU
Slavia Prag - Villarreal: 0-2
Maccabi Tel Aviv - Astana: 0-1
B GRUBU
Young Boys - Dinamo Kiev: 0-1
Partizan - Skenderbeu: 2-0
C GRUBU
Medipol Başakşehir - Hoffenheim: 1-1
Ludogorets - Braga: 1-1
D GRUBU
Rijeka- Austria Wien: 1-4
AEK - Milan: 0-0
E GRUBU
Apollon - Atalanta: 1-1
Olympique Lyon - Everton: 3-0
F GRUBU
Kopenhag - Zlin: 3-0
Lokomotiv Moskova - Sheriff: 1-2
G GRUBU
FCSB - Hapoel Beer-Sheva: 1-1
Viktoria Plzen - Lugano: 4-1
H GRUBU
Arsenal - Kızılyıldız: 0-0
Köln - BATE: 5-2
I GRUBU
Vitoria Guimaraes - Olympique Marsilya: 1-0
Salzburg - Atiker Konyaspor: 0-0
J GRUBU
Hertha Berlin - Zorya: 2-0
Athletic Bilbao - Östersunds: 1-0
K GRUBU
Vitesse - Zulte Waregem: 0-2
Lazio - Nice: 1-0
L GRUBU
Real Sociedad - Vardar: 3-0
Rosenborg - Zenit: 1-1