Patrice Evra imzayı attı! İşte yeni adresi

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Evra ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Daha önce 2006-2014 yıllarında Manchester United ile Premier Lig'de mücadele eden 36 yaşındaki savunma oyuncusu, İtalya'da Juventus, ülkesinde ise Nice, Monaco ve Olympique Marsilya forması giymişti.

Geçen yıl kasım ayında saha kenarında bir taraftara tekme attığı için sözleşmesi Olympique Marsilya tarafından feshedilen Evra, UEFA müsabakalarından da men edilmişti.



