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Patoz makinesinin içine düşen işçi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Doğa Mahallesi'nde tarlada nohut hasadı yapan makinenin içine düşen işçi hayatını kaybetti.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 05:45
Patoz makinesinin içine düşen işçi hayatını kaybetti

Doğa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mevsimlik işçi olarak çalışmak üzere doğu illerinden geldiği öğrenilen 19 yaşındaki Baran Y. adlı işçi patoz makinesine düşerek hayatını kaybetti.

Olayın jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine işçinin cansız bedeni patoz makinesinden Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılabildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 


 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 05:45
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