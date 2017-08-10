Patnos’ta Toprak Mahsulleri Ofisi açıldı

Hakverdi, yaptığı açıklamada, Patnos’ta buğday üretimi yapan çiftçilerin "aracı" mağduriyetlerine Toprak Mahsulleri Ofisi şubesi açtırarak çözüm bulduklarını belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisi şubesinin açılışındaki konuşmasında Başkan Hakverdi, "Çiftçinin aracı vasıtasıyla mahsulünü düşük fiyatlarla satması, hem üretimin durmasına hem de üreticinin emeğinin karşılığını alamamasına sebep oluyordu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’nın katkılarıyla, Patnos’lu çiftçi kardeşlerimiz mağdur olmayacak. Mahsullerinin aracıya düştüğünü, buna bir çözüm bulunması gerektiğini talep ettim. Mahsulleriniz sizden doğrudan doğruya alınacak. Aracıyı ortadan kaldırmış olduk. Patnoslu çiftçiler kendi ürünlerini çevre il veya ilçeye götürmeden buğday,arpa toplama alanına götürerek satacaklardır." dedi.