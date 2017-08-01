Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Patlayan kombi paniğe neden oldu

Niğde’de bir avukatlık bürosunda patlayan kombiden çıkan duman paniğe neden oldu.

01 Ağustos 2017 Salı 16:28
Patlayan kombi paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre olay İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Merkez İş Hanının 1. katındaki avukat bürosunda meydana geldi.

Dumanları gören vatandaşalar durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri soğutma işlemi yaparak dumana kısa sürede müdahale etti.Olay yerinde tedbir amaçlı ambulans, polis ve doğal gaz ekipleri de hazır bekletildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 16:28
  1. Niğde
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurbanlarını Gazze ve Suriye'de kesecekler
    1. Kurbanlarını Gazze ve Suriye'de..
    2. Hint askerleri 1 Müslümanı daha katletti
    3. Yunusemre’de kilit parke taşı..
    4. Tunceli'deki operasyonda MKP'nin sözde..
    5. Ambulans yayaya çarptı!
    6. Patlayan kombi paniğe neden oldu
    7. Mavi listedeki terörist öldürüldü
    8. Madagaskar’da zincirleme trafik..
    9. Kaymakam Öztürk, köy ziyaretlerini..
    10. 9 ay boyunca 17 otelde beş kuruş..
    11. Almanlar bu Türk'ü konuşuyor
    12. Volkan patlayınca ortaya çıktı...
    13. Türkiye'den Kudüs çağrısı
    14. Sular altında kalacak... gün verildi..
    15. Sahte estetikçiyle ilgili flaş gelişme!
    16. 30 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı
    17. İstanbul'da FETÖ operasyonu: 42..
    18. Tokmak ailesinin acılı günü
    19. Türk askerini görünce kaçmaya başladılar
    20. Kütahya’da uyuşturu operasyonu
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!