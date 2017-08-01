Patlayan kombi paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre olay İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Merkez İş Hanının 1. katındaki avukat bürosunda meydana geldi.

Dumanları gören vatandaşalar durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri soğutma işlemi yaparak dumana kısa sürede müdahale etti.Olay yerinde tedbir amaçlı ambulans, polis ve doğal gaz ekipleri de hazır bekletildi.