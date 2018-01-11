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Patlayan iPhone korkuttu! 1 kişi yaralandı

Zürih'te bulunan bir Apple Store binasında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında mağaza tahliye edildi ve patlamaya bir iPhone bataryasının neden olduğu belirtildi.

11 Ocak 2018 Perşembe 10:20
Patlayan iPhone korkuttu! 1 kişi yaralandı

Zürih'te bulunan bir Apple Store mağazasında patlama meydana geldi. Mağazanın alt kısmındaki servis bölümünde meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmadı.
iPhone bataryası patlamaya neden oldu.

ANİDEN ALEV ALDI

Mağazanın alt kısmında yapılan bir servis çalışması sırasnda, servis görevlisinin elinde dumanlar çıkartan iPhone, yere düşerek ani bir biçimde alev aldı. Telefondan yükselen dumanlar, yangın alarmını tetikleyince binada bir anda siren sesleri çalmaya başladı.

PATLAMADA 1 KİŞİ YARALANDI

Hemen olay yerine gelen itfaiye ekipleri olay yerini boşaltırken, olayda küçük çapta maddi hasarın meydana geldiği bildirildi. Ayrıca telefonun tamiratı ile ilgilenen servis görevlisinin de ellerinde hafif yanıkların meydana geldiği belirtildi.

Zürih Adli Tıp Enstitüsü'nden uzmanlar, bataryanın ve ilgili cihazın, aşırı ısınmasına neden olan etkeni saptamak için incelemeler yaptı. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 10:20
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