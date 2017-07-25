Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Patlatılan dinamit, deprem etkisi meydana getirdi

Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Sümbül Dağı eteklerinde yer alan taş ocağında kullanılan dinamit, kentte küçük çaplı sarsıntıya neden oldu.

25 Temmuz 2017 Salı 14:09
Patlatılan dinamit, deprem etkisi meydana getirdi

Yakınında bulunan bir akaryakıt istasyonu ve araç muayene istasyonunun camları kırılırken, tavan kısımlarının da zarar görmesine neden oldu. 

Hakkari- Çukurca Karayolu üzerindeki Sümbül Dağı eteklerinde bulunan taş ocağındaki kayalar, dün saat 19.40 sıraylarında dinamit kullanılarak patlatıldı. Patlama, Hakkari şehir merkezinde küçük çaplı sarsıntıya neden olurken, yakınındaki bazi işyerleri zarar gördü. En büyük zararı taş ocağı yakınında bulunan Çallı ailesine ait bir akaryakıt istasyonu ve TÜV-TÜRK araç muayene istasyonu gördü. 

Akaryakıt istasyonu ve araç muayene istasyonuda çalışanlar büyük korku yaşadıklarını anlattı. İşletme sahiplerinin Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirten çalışanlar, camların kırıldığını ve isletmelere ait tavanların sarsıntıyla birlikte döküldüğünü söyledi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 14:09
  1. hakkari
  2. çukurca
  3. son dakika
  4. son dakika dinamit patladı
  5. deprem etkisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'den Badstuber adımı
    1. Fenerbahçe'den Badstuber adımı
    2. Romanya, Türkiye'nin istediği..
    3. Dikkat! Milyonlarca kişinin kullandığı..
    4. Ekonomik ilişkiler Türk-Alman..
    5. Tişörtü “Hero”, şerefi “Zero”lar için..
    6. Patlatılan dinamit deprem etkisi yaptı
    7. Parmak ısırtan başarı! Türkiye..
    8. PKK, Ermenistan'daki kampa..
    9. Genelkurmay Başkanı Akar'dan..
    10. Hatay'da FETÖ operasyonu: 33 kişi..
    11. BAE Dışişleri Bakanı Gargaş Erdoğan'ın..
    12. FETÖ'nün 'Altın Şehir'i çökertildi!
    13. Okula gidemeyen öğrencilerin yarısı..
    14. Halkın ve polisin üzerine ateş açın..
    15. Filistin hükümetinden Kudüs'e destek
    16. Bakan Fakıbaba’dan lüks otellere..
    17. Dikkat çeken ayrıntı… Türkiye’den..
    18. Günok transferinde sürpriz gelişme
    19. Samuel Eto'o için transfer kapıları..
    20. 'Rusya PYD ile gizli işbirliği yapıyor'
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!