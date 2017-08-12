Patlamaya hazır EYP imha edildi

Muş’un Varto ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birliklerce yapılan arazi aramasında PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca hazırlanmış olarak tespit edilen bir adet El Yapımı Patlayıcının (EYP) olay yerinde imha edildiği bildirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birliklerce 11 Ağustos 2017 günü ‘Şehit P.Uzm.Çvş. Bekir Anıl Erdal 2017-43 operasyonun icra edildiği belirtilerek, “İlimiz Varto İlçesi Kolan Köyü yakınlarında icra edilen operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca hazırlanmış bir adet El Yapımı Patlayıcı madde 12 kg’lık tüp içerisine doldurulmuş yaklaşık 50 kg’lık beyaz renkli patlayıcı tespit edilmiştir. Muş İl Jandarma Komutanlığı PAMİT ekiplerince EYP olay yerinde imha edilerek adli işlemlere başlanılmıştır. Muş İl Jandarma Komutanlığı PAMİT ekiplerince EYP olay yerinde imha edilerek adli işlemlere başlanılmıştır.

Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamındaki operasyonlarımıza kararlılıkla devam edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadeleri kullanıldı.