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Patent başvuruları yüzde 34 yükseldi

Türk Patent ve Marka Kurumuna geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 34'lük artışla 8 bin 625 yerli patent başvurusu yapıldı. İstanbul'dan alınan patent başvuruları toplam başvuruların yarısına yaklaşırken, Ağrı, Bingöl, Hakkari, Kars, Bayburt ve Ardahan'dan başvuru gelmedi.

25 Ocak 2018 Perşembe 11:17
Patent başvuruları yüzde 34 yükseldi

Türkiye'de geçen yıl yapılan yerli patentbaşvurularının sayısı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 34'lük artışla 8 bin 625'e yükseldi. 

AA muhabirinin Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) verilerinden yaptığı derlemeye göre, kuruma yapılan yerli patent başvuru sayısı 2013 yılı hariç son 22 senedir sürekli arttı.

2001 yılından 2012'ye kadar çift haneli artış gösteren başvurular, 2013'teki yüzde 0,3'lük azalışın ardından 2014'te yüzde 7,35 ile tekrar yükselişe geçti.

Yerli patent başvuru sayısı geçen yıl da bir önceki yıla kıyasla yüzde 34 artarak, 6 bin 445'den 8 bin 625'e çıktı.

Marmara Bölgesi açık ara önde

Başvurular bölgeler bazında değerlendirildiğinde, 4 bin 897 müracaatla Marmara öne çıktı. Bu bölgeyi bin 657 başvuruyla Ege, bin 218 başvuruyla da İç Anadolu izledi. Doğu Anadolu Bölgesi ise 85 başvuruyla son sırada yer aldı.

İstanbul'dan yapılan başvurular bir önceki yıla göre yüzde 22,5 artarak 3 bin 795'e yükseldi. İstanbul'u bin 206 başvuruyla Manisa ve 823 başvuruyla Ankara takip etti.

Bursa 440 patent başvurusuyla 4. sırada, Kocaeli 343 müracaatla 5. sırada yer aldı.

6 ilden başvuru yok

Geçen yıl, Ağrı, Bingöl, Hakkari, Kars, Bayburt ve Ardahan'dan patent başvurusu yapılmadı. Artvin, Gümüşhane, Muş, Tunceli, Bartın, Iğdır ve Kilis'ten de sadece birer başvuru alındı.

Kuruma, Amasya, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Sinop ve Şırnak'tan 2'şer, Mardin, Yozgat, Kırıkkale, Osmaniye'den 3'er, Niğde ve Batman'dan 4'er, Bilecik ve Siirt'ten ise 5'er patent başvurusu yapıldı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 11:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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