Patatesin suyunu saçınıza sürerseniz...

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Patates, hiçbir yan etkisi olmadan bir haftada doğal bir şekilde saçların uzamasını hızlandırıyor.

NASIL UYGULANIR?

Öncelikle 5-6 adet orta boy patatesi yıkayıp soyun.

Blendera atıp kalın bir püre elde edin. Veya rendeleyin.

Püreyi bir tülbentin arasına alıp suyunu çıkarın. Gerekirse bir miktar su ekleyin.

Patatesten elde ettiğiniz suyu saçlarınıza ve kafanıza masaj yaparak uygulayın. Geri kalanı da saç uçlarınıza uygulayın.

İşlemi tamamladıktan sonra bir duş bonesi takarak 20-25 dakika bekletin. Suyla iyice durulayın.

Bu uygulamayı haftada bir kez yapın. Saçlarınız hem daha parlak olacak hem de daha kısa sürede uzayacak.