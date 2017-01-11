Patatesin suyunu saçınıza sürerseniz...

Hepimizin kısa saç kestirdikten sonra aylarca pişmanlık yaşadığımız olmuştur. Saçları kısa sürede uzatmaya yardımcı olan en etkili yolun patates olduğunu biliyor muydunuz?

Patatesin suyunu saçınıza sürerseniz...
Eklenme: 11 Ocak 2017, 02:11
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Patates, hiçbir yan etkisi olmadan bir haftada doğal bir şekilde saçların uzamasını hızlandırıyor.

NASIL UYGULANIR?

Öncelikle 5-6 adet orta boy patatesi yıkayıp soyun.

Blendera atıp kalın bir püre elde edin. Veya rendeleyin.

Püreyi bir tülbentin arasına alıp suyunu çıkarın. Gerekirse bir miktar su ekleyin.

Patatesten elde ettiğiniz suyu saçlarınıza ve kafanıza masaj yaparak uygulayın. Geri kalanı da saç uçlarınıza uygulayın.

İşlemi tamamladıktan sonra bir duş bonesi takarak 20-25 dakika bekletin. Suyla iyice durulayın.

Bu uygulamayı haftada bir kez yapın. Saçlarınız hem daha parlak olacak hem de daha kısa sürede uzayacak.

 
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