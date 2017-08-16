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Patatesin içi yeşile dönüyorsa aman dikkat!

Filizlenmiş patatesin zararlı olduğunu bilmeyen yoktur. Ancak iç kısmı yeşile dönen patates hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?

16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:27
Patatesin içi yeşile dönüyorsa aman dikkat!

Patatesin içerisinin yeşil olmasının nedenleri nelerdir, yeşillenmiş patates zararlı mıdır diyorsanız işte cevapları…

Güneşin altında bekleyen ve yüksek miktarda neme maruz kalan patateslerin renkleri sarıdan yeşile dönüşebilir. Yeşillenme durumunun gerçekleşmesi bu besinlerdeki klorofilin artmış olduğunu gösterir.

Patateslerin bazı kısımlarında görünen yeşil lekeler genel olarak normal sayılır.  Çünkü bitkisinde meydana gelen klorofil artışı sebzenin üzerinde yeşillenmenin meydana gelmesine neden olur.

Ancak eğer patatesin üzerinde yeşillenme fazlaysa ve kabuğun iç kısmında meydana geliyorsa burada solanin maddesi devreye girer.

Bir kısmı bütünüyle yeşil renge bürünmüş olan patatesler, solanin maddesinin artması nedeniyle zehirlenme riskini arttırır. Bu solanin maddesi ilk olarak kabukta başlar daha sonra patatesin tümünü kaplar.

Solanin zehirlenmesi meydana geldiğinde kişide; baş ağrısı, mide bulantısı, kusma hatta şiddetlendiğinde felç, koma gibi halüsinasyon görme gibi durumları da meydana getirebildiğinide söylemiş olalım.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:27
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