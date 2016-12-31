Patates poşetindeki yüzüğün sahibi aranıyor

Londra’da yaşayan Melih Dalar’ın pazardan satın aldığı Kıbrıs patatesinin poşetinden yüzük çıktı. Dalar, içinde ‘Dilan ve Can’ notu bulunan yüzüğün sahibini bulabilmek için fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Yaklaşık bir hafta önce yüzüğü bulan Dalar’ı sosyal medya üzerinden yüzlerce kişi aradı, 500’e yakın arkadaşlık ve takip isteği geldi.

Dalar, “Boyutundan bir kadına ait olduğunu düşünüyorum. Kıbrıs’ta patates üretiminde çalışan birine ait sanırım. Türkiye’nin her yerinden arayan var. Yüzüğün içindeki tarihi soruyorum, cevap veremiyorlar. ‘Yüzük benim, çizikleri bile aynı. Hizmetçi kadın çaldı, içindeki yazıyı silmişler’ diyen bile oldu. Maddi değeri olmayan bir yüzük için bu kadar insanın arayıp yalan söylediğine hâlâ inanamıyorum. Yüzüğün sahibini aramamın nedeni, manevi değeri olduğuna yönelik inancım” diye konuştu.

habetürk