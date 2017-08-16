Patara Plajı'nda 'çıplak' rezalet
Türkiye’nin en uzun plajı olarak bilinen Patara Plajı sapkınların istilası altında. Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Plajı’nın, “nüdizm akımı” adı altında örgütlenen sapıkların uğrak mekanı haline geldiği, çoğunluğunu yabancı turistlerin oluşturduğu kişilerin plajda çıplak vaziyette çirkin görüntüler oluşturduğu öğrenildi.16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:45
“Nüdizm akımı” adı altında örgütlenen sapıkların Antalya’daki Patara Plajı’nı istila ettiği öğrenildi. Çıplak vaziyette plajda bulunan sapkınlara, şikayetlere rağmen hiçbir müdahalede bulunmadığı bildirildi.
PATARA’DA ‘NÜDİST’ REZİLLİK
Avrupa’nın belirli noktalarında yaygınlaştırılmak istenen çıplaklık temelli sapkın akımı, nüfusunun yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’ye taşımak isteyen ahlâksızlar, Antalya’nın Kaş ilçesindeki Patara Plajı’nı hedef olarak belirlemiş durumda. Edinilen bilgilere göre; Türkiye’nin en uzun plajı olarak bilinen 12 kilometrelik Patara Plajı’nı istila eden sapıklar, gruplar halinde sahil boyunca görülüyor. Belirli mesafe aralığıyla öbek öbek tüm plaja yayılmış olan “nüdist” sapıklar, anadan üryan şekilde yürüyüş yapıyor, denize giriyor, güneşleniyor, plaj oyunları oynuyorlar. Çoğunluğunu yabancı turistlerin oluşturduğu kişiler, yapılan ikazlara ise aldırış etmiyor. Hiçbir rahatsızlık belirtisi göstermeden çıplak şekilde plajdaki işgallerini sürdüren sapkınlar, çevreye büyük rahatsızlık veriyor.
VATANDAŞLAR RAHATSIZ
Özellikle Patara Antik Kenti’ni ziyaret eden ailelerin serinlemek için geldiği plajdaki nahoş görüntüler nedeniyle aileler, kumsalın yalnızca giriş kısmını kullanmak zorunda kalıyor. Ücretli şekilde girdikleri plajın iç bölgelerini kullanmak isteyen çocuklu aileler çirkin görüntülere maruz kalıyor. Güvenlik önlemlerinin artırılması ve uygunsuz görüntülere neden olan kişilerin ikaz edilmesini isteyen vatandaşların talepleri karşılıksız kalıyor. Ahlâksızlığın kol gezdiği Patara Plajı’ndan sorumlu olan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne çok sayıda şikayetin ulaştırıldığı ancak yetkililerin şikayetleri dikkate almadığı ifade ediliyor.
MÜDÜR ACAR: MÜSAADE EDİLMEYECEK
Konu hakkında bilgi almak için ulaştığımız Antalya Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, iddialarla ilgili inceleme başlatacağını söyledi. Şikayetlerden bilgisi olmadığını ifade eden İbrahim Acar, bölgede incelemede bulunacağını ve Patara Plajı’nda herhangi bir görüntü kirlililiğine müsaade edilmeyeceğini dile getirdi.
FARUK ARSLAN
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Çoban Eze27 dk önce Üretmek yerine üryanlanlardan para kazanmaya çalışırsan sonu bu olur. Çıplaklığın sonuna geldiklerine göre sonraki aşama belli. Allah bunların yüzünden ülkemizde de bir Pompei yaratmaz inşallah. alaettin kılıç gurun 29 dk önce kıyıyı denizipis ediyorlar bunlara müdahale deturistleremüdahale diyerek yaygara baslayaçak onlar yaygara yapmadansiz bu olayları duyurarak doğru bir iş yapın alaettin kılıç gurun 29 dk önce kıyıyı denizipis ediyorlar bunlara müdahale deturistleremüdahale diyerek yaygara baslayaçak onlar yaygara yapmadansiz bu olayları duyurarak doğru bir iş yapın metin32 dk önce bunu ortadan kaldirmak icin fazla bir cabaya gerek yok, garanti cezasi cok düsüktür, belkide cezasi hic yok Türkiye.......böyle ciplak dolasana 10.000 TLceza kesilsin, ve lefaya yazsinlar, bir kac kisiyede cezayi kessinler, bakin geriye ciplak kaliyormu... Hacı41 dk önce Yasakla bitsin.Çokmu zor? Hacı41 dk önce Yasakla bitsin.Çokmu zor? Hacı41 dk önce Yasakla bitsin.Çokmu zor? ahmet49 dk önce Faruk aslana ve aynı zihniyettekilere söyleyin, o turistleri kendine benzetmeye çalışırsanız, ne bu ülkeye bir turist gelir ne de turizmden bu ülke kazanç sağlar, sonunda onlarda aç kalır, suudi arabistan bile artık günah münah sallamazken laik Türkiye size bir gömlek büyük gelir halil ibrahim ismailoğlu55 dk önce Sanki diğer olan şeyle çok normalmiş gibi. Tümden kapatın olsun bitsin Dedee1 sa önce Kardeşim ülkenin bedi berekintini kaçırıyor bu ahlaksızlar, müsamaha göstermeyin lütfen.