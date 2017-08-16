Patara Plajı'nda 'çıplak' rezalet

“Nüdizm akımı” adı altında örgütlenen sapıkların Antalya’daki Patara Plajı’nı istila ettiği öğrenildi. Çıplak vaziyette plajda bulunan sapkınlara, şikayetlere rağmen hiçbir müdahalede bulunmadığı bildirildi.

PATARA’DA ‘NÜDİST’ REZİLLİK

Avrupa’nın belirli noktalarında yaygınlaştırılmak istenen çıplaklık temelli sapkın akımı, nüfusunun yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’ye taşımak isteyen ahlâksızlar, Antalya’nın Kaş ilçesindeki Patara Plajı’nı hedef olarak belirlemiş durumda. Edinilen bilgilere göre; Türkiye’nin en uzun plajı olarak bilinen 12 kilometrelik Patara Plajı’nı istila eden sapıklar, gruplar halinde sahil boyunca görülüyor. Belirli mesafe aralığıyla öbek öbek tüm plaja yayılmış olan “nüdist” sapıklar, anadan üryan şekilde yürüyüş yapıyor, denize giriyor, güneşleniyor, plaj oyunları oynuyorlar. Çoğunluğunu yabancı turistlerin oluşturduğu kişiler, yapılan ikazlara ise aldırış etmiyor. Hiçbir rahatsızlık belirtisi göstermeden çıplak şekilde plajdaki işgallerini sürdüren sapkınlar, çevreye büyük rahatsızlık veriyor.

VATANDAŞLAR RAHATSIZ

Özellikle Patara Antik Kenti’ni ziyaret eden ailelerin serinlemek için geldiği plajdaki nahoş görüntüler nedeniyle aileler, kumsalın yalnızca giriş kısmını kullanmak zorunda kalıyor. Ücretli şekilde girdikleri plajın iç bölgelerini kullanmak isteyen çocuklu aileler çirkin görüntülere maruz kalıyor. Güvenlik önlemlerinin artırılması ve uygunsuz görüntülere neden olan kişilerin ikaz edilmesini isteyen vatandaşların talepleri karşılıksız kalıyor. Ahlâksızlığın kol gezdiği Patara Plajı’ndan sorumlu olan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne çok sayıda şikayetin ulaştırıldığı ancak yetkililerin şikayetleri dikkate almadığı ifade ediliyor.

MÜDÜR ACAR: MÜSAADE EDİLMEYECEK

Konu hakkında bilgi almak için ulaştığımız Antalya Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, iddialarla ilgili inceleme başlatacağını söyledi. Şikayetlerden bilgisi olmadığını ifade eden İbrahim Acar, bölgede incelemede bulunacağını ve Patara Plajı’nda herhangi bir görüntü kirlililiğine müsaade edilmeyeceğini dile getirdi.





FARUK ARSLAN

