Pastaneden alıyoruz ama...
Canınız atıştırmalık bir şeyler mi istedi? O halde evde kendiniz yapacağınız tuzlu kuru pasta tam da size göre. Pratik tuzlu kuru pasta tarifi:18 Ağustos 2017 Cuma 10:30
İster misafirlerinize ikram edin, ister kendiniz yiyin… Ama bu pratik tarif sayesinde artık tuzlu kuru pastayı dışarıdan hazır almak yerine evde kendiniz yapacaksınız.
Malzemeler
150 gram margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
2 çay bardağı yoğurt
2 yumurta
1 yemek kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
1 paket kabartma tozu
Alabildiğine un
Üzeri için;
Yumurta sarısı
Susam
Çörekotu
Tuzlu kuru pasta tarifi
Un dışındaki tüm malzemeleri bir kaba ekleyip, karıştırın. Daha sonra yavaş yavaş unu ekleyerek kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak, şekil verin. Ardından yağılı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerilerine yumurta sarısı sürün, çörek otu ve susam serpilir. 180 derecede pişirin.
Afiyet olsun