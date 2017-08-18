Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Pastaneden alıyoruz ama...

Canınız atıştırmalık bir şeyler mi istedi? O halde evde kendiniz yapacağınız tuzlu kuru pasta tam da size göre. Pratik tuzlu kuru pasta tarifi:

18 Ağustos 2017 Cuma 10:30
Pastaneden alıyoruz ama...

İster misafirlerinize ikram edin, ister kendiniz yiyin… Ama bu pratik tarif sayesinde artık tuzlu kuru pastayı dışarıdan hazır almak yerine evde kendiniz yapacaksınız.

Malzemeler

150 gram margarin 
1 çay bardağı sıvı yağ
2 çay bardağı yoğurt
2 yumurta 
1 yemek kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
1 paket kabartma tozu
Alabildiğine un

Üzeri için;
Yumurta sarısı
Susam
Çörekotu

Tuzlu kuru pasta tarifi 

Un dışındaki tüm malzemeleri bir kaba ekleyip, karıştırın. Daha sonra yavaş yavaş unu ekleyerek kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak, şekil verin. Ardından yağılı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerilerine yumurta sarısı sürün, çörek otu ve susam serpilir. 180 derecede pişirin.

Afiyet olsun

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 10:30
  1. pastane
  2. atıştırmalık
  3. tuzlu pasta
  4. YAŞAM Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'de bir istifa daha
    1. AK Parti'de bir istifa daha
    2. Elazığ'da Harput kazılarında insan..
    3. AK Parti'de bir il başkanı daha istifa..
    4. Adalet Bakanı'ndan burka eylemine kapak!
    5. Kayseri'de kız meselesi yüzünden..
    6. Ağır sözler! 'Bavullarını vereceksin..
    7. Barcelona'dan son dakika haberi! Biri..
    8. Rusya'dan yeni hamle! Türkiye'de..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz..
    10. Bakın hangi hastalığa neden oluyormuş!
    11. Erdoğan sürekli dile getiriyordu! Ve..
    12. Skandal hata! İlk maçı kabus oldu
    13. Konya'da alkolün etkisiyle direksiyon..
    14. Yemenli kadın çocukları için böbreğini..
    15. İstanbul Şişli'de silahlı saldırı: 1..
    16. Kurulan şirket sayısı düştü
    17. 10.000'den fazla Samsung Galaxy Note 4..
    18. Pastaneden alıyoruz ama...
    19. Alman ordusunda Nazi incelemesi!
    20. Düzce’de sokak ortasında tekme tokat..
    Mahalle karıştı… Tekme tokat birbirlerine girdiler! ‘Burada ezan okuyamazsınız’
    Mahalle karıştı… Tekme tokat birbirlerine girdiler! ‘Burada ezan okuyamazsınız’
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    "Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak istiyor"... Nuh Albayrak'tan dikkat çeken yazı
    "Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak istiyor"... Nuh Albayrak'tan dikkat çeken yazı
    Meral Akşener, o isimlere teklif götürdü
    Meral Akşener, o isimlere teklif götürdü