Pastaneden alıyoruz ama...

İster misafirlerinize ikram edin, ister kendiniz yiyin… Ama bu pratik tarif sayesinde artık tuzlu kuru pastayı dışarıdan hazır almak yerine evde kendiniz yapacaksınız.

Malzemeler

150 gram margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

2 çay bardağı yoğurt

2 yumurta

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1 paket kabartma tozu

Alabildiğine un

Üzeri için;

Yumurta sarısı

Susam

Çörekotu

Tuzlu kuru pasta tarifi

Un dışındaki tüm malzemeleri bir kaba ekleyip, karıştırın. Daha sonra yavaş yavaş unu ekleyerek kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak, şekil verin. Ardından yağılı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerilerine yumurta sarısı sürün, çörek otu ve susam serpilir. 180 derecede pişirin.

Afiyet olsun