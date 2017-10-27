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Passolig kartını yakan Galatasaraylı taraftar bakın ne yaptı!

Passolig kartını yakan taraftar, takımın ligde sergilediği müthiş performanstan etkilenerek, Passolig kartı için kayıp başvurusu yaptı ve kartını geri aldı.

27 Ekim 2017 Cuma 11:54
Passolig kartını yakan Galatasaraylı taraftar bakın ne yaptı!

Galatasaray’ın Östersunds’a elendiği maçta Passolig kartını yakarak gündem olan genç taraftar, tribüne geri döndü.

Sarı-Kırmızılı futbolseverin, takımın ligde sergilediği müthiş performanstan etkilenerek, Passolig kartı için, “Kayıp” başvurusu yaptığı ve kartını geri aldığı öğrenildi. Yakın arkadaşları ise kartını yakan genç taraftara, “Tudor’un Galatasaray’ı seni bile tribüne döndürdüyse bu takımda iş varmış” diyerek takılıyorlar.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 11:54
  1. Galatasaray
  2. Östersunds
  • analizanaliz3 sa önce
    Dereyi görmeden paçayı sivama bir daha
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