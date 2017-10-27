Passolig kartını yakan Galatasaraylı taraftar bakın ne yaptı!

Galatasaray’ın Östersunds’a elendiği maçta Passolig kartını yakarak gündem olan genç taraftar, tribüne geri döndü.



Sarı-Kırmızılı futbolseverin, takımın ligde sergilediği müthiş performanstan etkilenerek, Passolig kartı için, “Kayıp” başvurusu yaptığı ve kartını geri aldığı öğrenildi. Yakın arkadaşları ise kartını yakan genç taraftara, “Tudor’un Galatasaray’ı seni bile tribüne döndürdüyse bu takımda iş varmış” diyerek takılıyorlar.