Paspas tepkisi!

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Hindistan, e-ticaret devi Amazon'da satışa sunulan Hindistan bayraklı paspasa tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, Amazon'un Kanada'da satışa sunduğu ve üzerinde Hindistan bayrağının yer aldığı paspas için özür dilemesini istedi.

Swaraj, sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaştığı mesajda, şirket özür dilemediği ve "ulusal bayrağa hakaret eden tüm ürünleri geri çekmediği" sürece Amazon çalışanlarına Hindistan vizesi verilmeyeceğini belirtti.

Bakan Swaraj, mesajda, "Bunun derhal yapılmaması halinde Amazon yetkililerine vize vermeyeceğiz. Aynı zamanda daha önce verilmiş vizeleri de iptal edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Hindistan'ın Kanada Büyükelçiliğine Amazon ile ilgili meseleyi "en üst seviyede" ele alması talebinde bulunan Swaraj'ın twitter tehdidi üzerine Amazon Hindistan temalı tüm ürünleri kaldırdı.

Hindistan'da ulusal bayrağı aşağılayanlar para ve hapis cezasına çarptırılıyor.

"Amazon.com"da, ABD, İngiltere, Kanada ve diğer ülkelerin bayraklarının yer aldığı hasırlar da satılıyor.