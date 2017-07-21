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Paslı testere nasıl yenilenir?
Paslı bir testere beyaz sirke kullanılarak ve birkaç kolay işlemden sonra Lignum adlı YouTube kanalı tarafından yenilendi.
21 Temmuz 2017 Cuma 17:47
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 17:47
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