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Pasinler’de 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

Erzurum’un Pasinler ilçesinde “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar için mevlit okutuldu.

11 Temmuz 2017 Salı 19:55
Pasinler’de 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

Pasinler Kaymakamlığının organize ettiği mevlit programı İbrahim Hakkı Hazretleri Camiinde öğle namazı öncesinde gerçekleşti. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, mevlit ve duaların okunmasının ardından sona erdi. Mevlit sonrası Pasinler Kaymakamı Harun Ersin Polat tarafından şehit ailelerine yemek verdi.

Mevlit programına, Pasinler Kaymakamı Harun Ersin Polat, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Muhammet Kadeş, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 19:55
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  2. Pasinler
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