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Pasifikteki deprem birçok ülkeden hissedildi

Pasifik Okyanusu açıklarında meydana gelen büyük deprem, El Salvador ve Meksika'da da hissedildi.

23 Haziran 2017 Cuma 00:20
Pasifikteki deprem birçok ülkeden hissedildi

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Guatemala'nın yanı sıra El Salvador ve Meksika'da da hissedildi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü Pasifik Okyanusu açkıkları ve Puerto San Jose kentine 38 kilometre uzaklıkta. Sarsıntı, yerin 46 kilometre altında gerçekleşti.

Reuters haber ajansı, sarsıntının Guatemala'nın birçok kentinde şiddetli şekilde hissedildiğini bildiriyor. Binaların sallandığı Guatemala'da bazı ağaçlar devrildi. Sosyal medyaya yansıyan ilk fotoğraflarda, bazı duvarların yıkıldığı görülüyor.

Reuters, El Salvador'da da sarsıntının paniğe yol açtığını bildiriyor. El Salvador acil servis yetkilileri, kendilerine ulaşan bir yıkım veya hasar olmadığını açıkladı.

Büyük deprem, Meksika'nın Chiapas eyaletinde de hissedildi.

Guatemala, geçen hafta 6.9 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Sarsıntıda iki kişi yaşamını yitirmiş, en az beş kişi kişi yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 00:20
  1. El Salvador
  2. Guatemala
  3. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi
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