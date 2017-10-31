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Pasdaran komutanı Tuzhurmatu’da ne arıyordu?

Haşd-i Şabi milislerinin Kerkük’e, girmesinin ardından, Şii ve Sünni Türkmenler arasında tartışmaların başlayacağı gündeme geldi.

31 Ekim 2017 Salı 17:44
Pasdaran komutanı Tuzhurmatu’da ne arıyordu?

Irak ordusu ve Heşdi Şabi güçleri, 16 Ekim’de Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) bağlı güçlerin Kerkük, Tuzhurmatu ve Dakuk’tan geri çekilmesi üzerine bu bölgelere çatışmadan girmişti.

Irak ordusu ve Haşd-i Şabi güçleri ile Peşmerge Güçleri arasında daha sonra birçok bölgede çatışma yaşandı.

Al-Monitor’de yer alan bir haberde İran Devrim Muhafızları (Pasdaran) komutanlarından Hac Ali İkbalpur’un Kerkük’te yaşanan olaylarda büyük bir etkisi olduğu ve Tahran’ın bölgede kayda değer bir konuma gelmek istediğine dikkat çekildi.

Al Monitor’e konuşan Tuzhurmatulu iki göçzede,“Tuzhurmatu’daki Türkmenleri İkbalpur yönetiyor” diyerek, halk arasında da “İkbalpur Ağa” olarak tanındığı söyledi.

Şİİ - SÜNNİ TÜRKMEN AYRIŞMASI

Şii ve Sünni Türkmenler olarak Kerkük’te ikiye bölünen Türkmenlerin Şii kolu İran tarafından desteklenirken, Sünni kolu Türkiye tarafından destekleniyor.

Kerkük’teki Türkmenler arasında yaşanan anlaşmazlık 2014’te had safhaya ulaştı. Öyle ki söz konusu Türkmenler İl Meclisi Başkanlığı için bir türlü anlaşamadı.

Medyada fazla görünmeyen İkbalpur, Haşdi Şabi’ye ait bazı sitelerde, Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Mehdi Muhendis olmak üzere üst düzey komutanlarıyla görünüyor.

Haberde, biri KYB’li olmak üzere 3 Kürt yetkilinin, “İkbalpur’un, Kudüs Ordusu Komutanı Kasım Süleymani’nin bölgedeki temsilcisi olduğu” yönündeki demecine yer verildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen KYB’li yetkili, Kürtlerin İkbalpur’la olan geçmişinin 1988’e dayandığına dikkat çekti ki bu dönemde yaşanan İran-Irak savaşı nedeniyle çok sayıda peşmerge İran’a göç etmişti.

KYB’li yetkili, 1988’de Kürt göç zedelere yardım etmek için atanan İkbalpur’un, o günden beri Güney Kürt bölgesi yetkililerle ilişkilerinin olduğunu, Kürtçe konuştuğunu ancak Farsça’nın aksanının belirgin olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 22 Ekim’de Suudi Arabistan’ı ziyaretinde, İran’a bağlı milislerin Irak’ı terk etmelerini istedi ancak İran’ın Irak’ta ve özellikle de Kerkük’ten kolay çıkmayacağı görünüyor.

Tuzhurmatu’da son 1 yılda Şii Türkmen milisler ile Peşmerge arasında birkaç kez çatışma yaşandı. 16 Ekim’de Kerkük’teki olaylar, İran’ın destekli Şii Türkmenlerin bölgede hareketlenmesini sağladı.

Ancak haberde Türkmen, Sünni Araplar ve Kürtlerin Türkiye gibi bölgesel güçlerin desteğiyle bu durum karşısında sessiz kalmayacağına ve Kerkük’te yeni çatışmaların başlayacağına dikkat çekildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 17:44
  1. Şii ve Sünni Türkmenler
  2. Türkmenler İl Meclisi Başkanlığı
  3. Irak ordusu
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