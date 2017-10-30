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Pasaportlarda yeni dönem

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Güner, ''Test basımlarına başladık. Yeni pasaportlar kağıt olarak üretilmeyecek, kart şeklinde üretilecek" dedi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 15:12
Pasaportlarda yeni dönem

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, yeni pasaportların test basımlarına başlandığını, kağıt olarak değil kart olarak basılacağını belirtti.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürleri Hizmet İçi eğitim Semineri", Antalya'nın Kemer ilçesi göynük Mahallesi'nde bir otelde başladı.

Seminerin açılışında konuşan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, seminerde, yeni elektronik kimlik kartları, sürücü kartları ve yeni pasaportlarda yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında konuların tartışılacağını ifade etti.

Kimlik kartları projesinin dünyaya örnek projelerden olduğunu belirten Güner, elektronik kimlik kartlarının yazılımının TÜBİTAK tarafından yapıldığını hatırlattı.

Bu yıl şimdiye kadar 13 milyon kimlik kartı bastıklarını anlatan Güner, "Yılın bitmesine 2 ay var. Aylık 1 milyon ile 1 milyon 200 bin arasında kimlik kartı üretimimiz var. Yaz aylarında daha fazla basım yaptık. Yaz aylarında günde 72 bin civarında başvuru, 62 bin civarında da üretimimiz vardı. Şu anki başvuru talebi günlük ise 55 binlerde. Bu yılki hedefimiz 15 milyon kimlik kartı basımı. İnşallah gerçekleştireceğiz." dedi.

Kendi kimlik kartını 3 ayda aldığını anlatan Güner, son yapılan hesaplamalarda kimlik kartlarının 7 günde teslim edildiğini kaydetti.

"POLİKARBONDAN ÜRETİLECEK"

Yeni pasaportların polikarbondan yapılacağını ifade eden Güner, "Yeni pasaportlar şu anki kullanılan pasaportlardan farklı. Test basımlarına başladık. Kimlik kartlarında kullanılan malzemeler kullanılacak. Yeni pasaportlar kağıt olarak üretilmeyecek. Kart şeklinde üretilecek. Bu kartla seyahat yapma özgürlüğü de olacak. Eğer Avrupa Birliği ile vize serbestliği başlamış olsaydı bu pasaportlar gerekiyordu. Bu işin yazılım süreci de önemli. Emniyet Genel Müdürlüğü ile UYAP sorgulama sistemi gibi bir sistem kurmamız lazım." diye konuştu.

"NİTELİKLİ SURİYELİLERE VE AHISKA TÜRKLERİNE KİMLİK KARTI"

Güner, normal vatandaşlık işlemlerinin dışında Suriyeliler ve Ahıska Türklerine de vatandaşlık hakkı verilme işlemleri olduğunu belirterek, "En az 4 yıllık eğitimi olan, meslek sahibi nitelikli Suriyelilere kimlik verilme işlemleri var. Bu kriterlere Ahıska Türkleri de dahil. Ahıskalılar özellikle Antalya bölgesinde yoğunluk oluşturuyor. Kurum olarak başka işlemler dışında böyle bir vatandaşlık konseptimiz de var. 180 günlük eylem planında 50 bin Suriyeliye kimlik kartı verilme hedefi var." dedi.

Seminer, 1 Kasım Çarşamba günü sona erecek.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 15:12
  1. pasaport
  2. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner

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