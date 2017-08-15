Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Pasaport işlemleri artık polis tarafından yapılmayacak

Emniyet'e fazladan iş yükü oluşturan pasaport işlemleri 1 Ocak'tan itibaren polis tarafından yapılmayacak. Pasaport ile birlikte sürücü ehliyetleri çıkartma işlemleri yeni yılla birlikte tamamen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredilecek.

15 Ağustos 2017 Salı 11:20
Pasaport işlemleri artık polis tarafından yapılmayacak

Asayiş, terör, Narkotik gibi toplumu tehdit eden bir çok alanda suçlulara karşı görev yapan Emniyet Teşkilatı'nın üzerindeki yükler tek tek alınıyor. Son Kararname ile Emniyet üzerindeki ek görev yükü olan Pasaport işlemleri polisten alınıyor. Artık 1 Ocak 2018 itibari ile pasaport almak isteyenlerin Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekecek. FETÖ'nün polislerinin ayıklanmasıyla, sayısı neredeyse 5'te 1 oranında azalan Polis teşkilatı, pasaport yükünden kurtularak bir nebze rahatlayacak.

Daha önce Yabancılar Şube Müdürlüğü adı altında, ikamet izni, çalışma izni gibi belgeler veren polis bu işlemler için Göç İdaresi'nin kurulmasıyla rahatlamıştı. 2014 yılında çıkan yasanın 2015 yılında uygulamaya konulmasıyla yabancılarla ilgili işlemlerden Göç İdaresi sorumlu olmuştu. Son değişiklikle pasaportun da polisten alınması, Emniyet güçlerinin asli görevini yapmasında güç sağlayacağı belirtiliyor. 

İstanbul Emniyetin'de devir teslim işlemlerinin başladığı pasaport ile polisin üzerinden alınacak olan bir başka büro hizmeti de sürücü ehliyetleri olacak. AB uyumlu pasaport ve sürücü ehliyetleri yılbaşı itibariyle tamamen NVİH Genel Müdürlüklerince verilecek. 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 11:20
  1. Pasaport
  2. Pasaport işlemleri
  3. son dakika
  4. İstanbul
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Menez'den iddialı açıklamalar!
    1. Menez'den iddialı açıklamalar!
    2. Trabzon’da kayıp gencin cansız..
    3. Adıyaman’da demir bahçe kapısı..
    4. Şırnak'ta terör operasyonu: 30 gözaltı
    5. CHP'nin Adalet Kurultayına onay
    6. Şehidin sözlüsünden yürekleri sızlatan..
    7. Akıncı Üssü'ndeki alçakların "akla..
    8. Merkel resti çekti! Sizinle bu iş olmaz!
    9. TÜRKSAT-6A uydusunda üretim aşamasında
    10. Amerika'dan Çin'le ticareti soruşturma..
    11. Türkiye'den Katar için yeni hazırlık..
    12. Nefesler tutuldu! Türkiye'de gözler bu..
    13. 126 Türk, 43 yıl sonra mezar taşlarına..
    14. 'Fatih Terim Galatasaray'a gelecek'
    15. Londra'da yangın! Metro istasyonundan..
    16. İran Genelkurmay Başkanı Ankara'ya geldi
    17. Angela Merkel resti çekti! Sizinle..
    18. Donald Trump'ın sözleri Maduro'yu..
    19. Arda Turan transferinde Galatasaray'a..
    20. Fiorentina Trabzonspor'un yıldızına..
    Erdoğan uyardı! Diyanet harekete geçti
    Erdoğan uyardı! Diyanet harekete geçti
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'
    Rus devinden flaş 'Türkiye' hamlesi: Hazır olun!
    Rus devinden flaş 'Türkiye' hamlesi: Hazır olun!
    Ezana saygı... "Kim daha müslüman? Emma mı, protesto eden seyirciler mi?"
    Ezana saygı... "Kim daha müslüman? Emma mı, protesto eden seyirciler mi?"