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Pasaport harç ücretleri 2018 yılında ne kadar oldu?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da pasaport harç ücretlerine zam geliyor. Bakanlar kurulu kararı ile 2018 yılı pasaport harç fiyatları açıklandı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:16
Pasaport harç ücretleri 2018 yılında ne kadar oldu?

Pasaport defter ve harç bedelleri her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Yeni yılda gelecek olan zam oranları da Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlandı. 2018 yılında pasaport harçlarına 14.47 oranında zam geleceği açıklandı.

Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte, yurt dışına seyahat edecek vatandaşlar için hazırlanması gereken en temel evraklardan biri olan pasaportun yıllık harç bedelleri belli oldu. 2018 yılı itibariyle pasaport harç bedellerinde artış olacak.

Maliye Bakanlığı tarafından her yıl artış gösteren vergi, harçlar ve cezalar 2018 yılında da 14.47 oranında artış gösterecek.

Pasaport harç ücretleri ne kadar?

Ödenecek olan harç miktarları ve ne kadar süre ile geçerli oldukları süre şöyle;

6 aylık; 137,50 TL,

1 senelik; 201,30 TL

3 senelik; 465,50 TL

4-10 senelik; 657,40 TL

Pasaport harç bedelleri ne zaman uygulamaya geçecek?

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen yeni pasaport harç bedelleri, zamlı hali ile 2018 Ocak ayı başından itibaren geçerli olmaya başlayacak. Çıkarılan son yasa ile birlikte 2017 yılının sonunda bütün pasaport işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Ancak 2018'e kadar işlemler yine Emniyet Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilmeye devam edecek.

Harç bedelleri nereye yatırılır?

01.06.2010 tarihinden itibaren umuma mahsus, hususi ya da hizmet e-Pasaportu almak isteyen başvuru sahipleri; Pasaport defter bedellerini "pasaport defter bedeli" adı altında, Harç bedelleri ise "e-Pasaport harç bedeli" adı altında, Maliye Bakanlığı'na bağlı il/ilçenin defterdarlık/mal müdürlüklerine, veznelerine veya Maliye Bakanlığı ile sözleşmesi bulunan bankalara yatırılabilir.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 14:16
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