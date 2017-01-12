‘Paşam Asker çarşıya çıksın’ sözlerine Komutan böyle cevap verdi

HATSO tarafından '10 Ocak idareciler ve Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle bir otelde yemek verildi. Yemeğe, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Ömer Pakiş, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, bazı kurum amirleri ile gazeteciler katıldı. HATSO Başkanı Servet Taş, yemek ardından Hakkari'nin sorunlarına katkı sunduğu ve destek verdiği için Vali Cüneyit Orhan Toprak'a plaket vererek teşekkür etti. Taş, ayrıca Hakkari'nin il kalması yönünde çaba harcayan Hakkari Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'e teşekkür ederek, Hakkarililerin fahri hemşehrisi olduğunu söyledi.

"PAŞAM ASKER ÇARŞIYA ÇIKSIN"

HATSO Başkanı Taş, yemeğe katılan Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç'a da askerlerin çarşı iznini çıkması için ricada bulundu. Esnafın zor günler geçirdiğini belirten Taş, "Sayın Paşam esnafımız çok zor günler geçiriyor, askerler de bizim çocuklarımız ve gençlerimiz çarşıya çıksın gerekirse biz otobüslerle geri bırakırız" dedi.

"ONLARA KALBİNİZDE YER VERİN YETER"

Tuğgeneral Tayanç bu istek üzerine, şunları söyledi:

"Onlar sizin çocuklarınız sizlerin onlara sahip çıkması gerekir. Otobüslere gerek yok onlara kalbinizde yer verin. Önemli olan birbirimize kalbimizde ve yüreğimizde ufacık bir yer. İnşallah bu coğrafya da çok güzelliklere vesile olacaktır. Burada ticaret boyutunu inşallah sizlerle arttırarak devam ettireceğiz. Ticaret eğer bir toplumda yeteri seviyede artarsa problemler azalır. Aslında bizim güvenlik sorunumuzun azalmasını bir yöntemi de bu. Aslında bizler sizlerle omuz omuza eğer birlikte bir yumruk gibi olursak inşallah bu gençler bu topraklarda kahve önlerinde boş oturan gençler azalırsa hem ülkemiz refaha erişecek, hem güvenlik problemleri azalacak. Bu görevde medyadaki arkadaşlara büyük bir rol oynuyor, iş onlara düşüyor. İnşallah biz bu çarşıya çıkma meselesinin başlangıcını yaparken, inşallah hayırlara vesile olur."