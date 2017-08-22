Paşalar istifa mı etti? İşte gerçekler

Türkiye Gazetesi yazarı Nuri Elibol’un dikkat çeken o yazısı:

Yüksek Askerî Şûra terfi kararlarından sonra TSK’da yeni atamalar da açıklandı. Nakil ve atamalarda geçmiş yıllara oranla sivil otoritenin daha fazla belirleyici güç olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki başta son onayı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Başbakan’ın, Genelkurmay Başkanının ve Millî Savunma Bakanı’nın işi oldukça zordu. Bir yanda FETÖ tehlikesi, diğer yandan 28 Şubat zihniyeti taşıyan darbeci ruhlu-sivil iradeye karşı gelen cuntacı eğilimli grupları TSK’dan tasfiye etmek; diğer yandan terfi ve atamalarda yerli, millî, demokrasiye-hukuka ve millet iradesine saygılı ve liyakati uygun personelin önünü açmak ve buna uygun seçimler yapıp karar vermek kolay iş değil. Özellikle FETÖ’cülerin kendilerini ne kadar iyi gizledikleri gerçeği de orta yerde dururken milletin-memleketin menfaatlerine uygun isabetli kararlar almak zor iş.

Yapılan atamalarda en dikkat çekicisi Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın 2. Kolordu Komutanlığı görevine atanmış olmasıydı. Korgeneral Aksakallı 8 yıldır Özel Kuvvetlerde komutanlık yapıyor. 4 yıl Özel Kuvvetler Tugay Komutanlığı, 4 yıl da Özel Kuvvetler Komutanlığı yapmış bir general. Tim komutanlığından başlayarak Özel Kuvvetlerin her kademesinde çalışmış bir isim. Özel Kuvvetler Komutanının normal görev süresi 4 yıl. Zekai Paşa bu yıl bu süreyi doldurdu. Görev süresi bir yıl daha uzatılabilir miydi? Evet uzatılabilirdi. Ancak bugüne kadar Özel Kuvvetler Komutanlığını kesintisiz 4 yıl yapan Emekli General Engin Alan’dan sonraki tek isim Zekai Paşa oldu. Bu görevde çoğu komutan en fazla 2 yıl kaldı.

Bu atama normal-rutin bir atama. Peki, Zekai Paşa’nın bu göreve atanmasına neden takıldı kamuoyu? 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinde önemli roller üstlenen; Fırat Kalkanı Harekâtını yöneten ve terörle yurt içinde-dışında mücadelede alkışlanacak bir performans gösteren Erzurumlu dadaş Zekai Paşa’yı herhâlde insanlar Özel Kuvvetlerin başına çok yakıştırdı. Özel Kuvvetler Komutanlığından sonra Kolordu Komutanlığını az buldu herhâlde insanlar. Oysa Kolordu Komutanlığı da en az Özel Kuvvetler Komutanlığı kadar önemli bir görev. Meslek hayatında ilerleyebilmesi için Özel Kuvvetler Komutanlığının dışında da Kolordu Komutanlığı, Karargâh görevi ve Ordu Komutanlığı gibi görevleri sıra ile yapmak gerekiyor. İddia edildiği gibi Kolordu Komutanlığı pasif bir görev değildir. Birlik komutanlığı pasif görev olarak nitelendirilemez.

Fırat Kalkanı Harekâtı’nın genişletileceğinin konuşulduğu; İdlib’e bir müdahalenin an meselesi olduğu; Musul’da hâkimiyet mücadelesinin kızıştığı, Telafer’e operasyonların başladığı bir dönemde Özel Kuvvetler Komutanı’nı ve 3 Özel Kuvvet Tugay Komutanı’nı değiştirmek haklı olarak sorgulanması gereken bir durumdur. Bu sorumluluk komutana aittir. Yani Genelkurmay Başkanı’na aittir.

Korgeneral Zekai Aksakallı; yazılan-çizilen iddiaların aksine atamayı normal karşıladığını; herhangi bir kırgınlığının söz konusu olamayacağını, nerede görev verilirse verilsin o görevi başarıyla ve şerefle yapmak için mücadele edeceğini söylemiş. Dost ortamında yapılan bir değerlendirmede; istifayı hiç düşünmediğini-her görev ve makamda ülkesine ve milletine hizmetten başka bir hedefinin olamayacağını belirtmiş. Yani kırgınlık yok; istifa söylentileri yalan. Atamayı normal karşılamış. İyi yetişmiş; disiplinli ve vatansever bir askere bundan başka bir tutumu da yakıştıramam zaten. Bunun dışındaki bilgilerin dedikodudan öteye bir anlam ifade etmediğinden eminim.

Sayın Cumhurbaşkanı; “Bu yaklaşan YAŞ toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu’ya atanmasıyla alakalı ilgili birimler bu teklifi getirmiş vaziyetteler” sözleri ile bu tasarrufun adresini gösterdi. Zekai Paşa’nın Özel Kuvvetler Komutanlığından 2. Kolordu’ya atanması ile alakalı teklif belli ki askerlerden gelmiş. Böyle bir dönemde, içinden geçtiğimiz zor süreçte Özel Kuvvet Komutanı ve 3 Özel Kuvvet Tugay Komutanı’nın değişimini teklif edenlerin çok makul ve anlaşılır gerekçeleri vardır inşallah.

Zekai Paşa’nın görev değişimine en çok 8-10 yıldır onun ile doğru-dürüst vakit geçiremeyen eşi ve çocukları ile başlarına bela olduğu Amerikalı askerler sevinecektir. Ama Suriyeli muhalifler ve Türkmenler üzülecektir. Hayırlısı olur inşallah.

Dün; “Aksakallı ile birlikte 10 generalin daha istifa dilekçesi hazırladığı” iddiaları gazetelere yansımıştı. Bu iddianın gerçek olup olmadığını araştırdık. İddia doğru. 7 general ve amiral istifa dilekçesi vermiş. General ve amirallerden 5 ya da 6’sı geçen yıl terfi ettirilmiş. Herhâlde 6’sı tuğgeneral, 1’i de tümgeneral. Ancak bunlar kendi iradeleri ile değil sanırım komuta kademesinin talebi ile istifa dilekçesini hazırlayıp sunmuşlar. İstifası istenen general ve amirallerin 1. derecede yakınları “Bylock“ kullanıcısı çıkmış. Bu gerekçe ile istifa etmeleri telkin edilmiş. Onlar da istifa dilekçelerini vermiş. Yani atamalardan duyulan rahatsızlığın bir yansıması değil.

Özel Kuvvetler, TSK’nın göz bebeğidir. Hem siyasi otoritenin, hem de Genelkurmay’ın özenle koruması; üzerine titremesi gereken stratejik millî bir kurumdur. Bu kuruma içeriden ve dışarıdan operasyon yapılmasına asla izin verilmemelidir. Bu son cümleleri neden yazdığımı önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım inşallah. Yeni Özel Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı’ya başarılar diliyorum. Millî-yerli ve vatansever bir isimle yollarına devam edecekler. Allahü teala yardımcıları olsun...