Partizan sunucu: Siyasete bulaşmadım o gelip bana...

Partizan tutumları nedeniyle Kanal D'deki işine son verilen İrfan Değirmenci, "Ben siyasete bulaşmadım o gelip bana bulaştı. Bundan sonra da ilişkimiz seviyeli bir şekilde ilerlesin istiyorum. Ama iş çok da ciddiye binmesin istiyorum. Siyasetle nikah masasına oturmak istemiyorum" dedi.