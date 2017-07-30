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Partizan sunucu: Siyasete bulaşmadım o gelip bana...

Partizan tutumları nedeniyle Kanal D'deki işine son verilen İrfan Değirmenci, ulusal bir gazeteye verdiği röportajda adeta siyasetten dilinin yandığını ifade ederek, pişmanlığını dile getirdi.

30 Temmuz 2017 Pazar 12:36
Partizan sunucu: Siyasete bulaşmadım o gelip bana...

Partizan tutumları nedeniyle Kanal D'deki işine son verilen İrfan Değirmenci, "Ben siyasete bulaşmadım o gelip bana bulaştı. Bundan sonra da ilişkimiz seviyeli bir şekilde ilerlesin istiyorum. Ama iş çok da ciddiye binmesin istiyorum. Siyasetle nikah masasına oturmak istemiyorum" dedi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 12:36
  1. irfan değirmenci
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