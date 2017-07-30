Partizan sunucu: Siyasete bulaşmadım o gelip bana...
Partizan tutumları nedeniyle Kanal D'deki işine son verilen İrfan Değirmenci, ulusal bir gazeteye verdiği röportajda adeta siyasetten dilinin yandığını ifade ederek, pişmanlığını dile getirdi.30 Temmuz 2017 Pazar 12:36
Partizan tutumları nedeniyle Kanal D'deki işine son verilen İrfan Değirmenci, "Ben siyasete bulaşmadım o gelip bana bulaştı. Bundan sonra da ilişkimiz seviyeli bir şekilde ilerlesin istiyorum. Ama iş çok da ciddiye binmesin istiyorum. Siyasetle nikah masasına oturmak istemiyorum" dedi.