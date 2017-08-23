Parti genel başkanı tutuklandı
Tunceli’de yürütülen bir soruşturma kapsamında Ankara’da yakalanan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı Çiçek Otlu tutuklandı.23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:21
Edinilen bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütlerine yönelik yürüttüğü bir soruşturma kapsamında ESP Genel Başkanı Çiçek Otlu hakkında yakalama kararı çıkarttı. Bunun üzerine Otlu, bugün Ankara’da gözaltına alındı. Gözaltına alınan Otlu, Ankara adliyesine sevk edildi. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlanan Otlu,terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı. Otlu’nun Sincan Cezaevine gönderildiği öğrenildi.