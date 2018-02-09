Parti değil sanki örgüt yuvası

“Şehitler ölmez vatan bölünmez” sözünden tiksindiğini söyleyecek kadar azgınlaşan Sera Kadıgil’i CHP’nin Parti Meclisi’ne seçtirten Kemal Kılıçdaroğlu, ana muhalefet partisini örgüt yuvasına dönüştürmeye devam ediyor. İşte Kılıçdaroğlu döneminde sivrilen “terör sevici” diğer isimler...

PYD SEVİCİ BÖKE

“YPG/PYD’ye terör örgütü diyemem, elimizde buna dair bir istihbarat yok” şeklindeki sözleriyle büyük bir skandala imza atan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, PM listesine girdi.

REZİDANSTAN PM’YE

Yolsuzluk suçlamasıyla görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin eşi Gamze Akkuş İlgezdi, teröristlerin cenazesinde sık sık boy gösteriyor.

‘MUHASEBECİ KENAN’

Özgür Suriye Ordusu’na terörist diyen ‘muhasebeci Kenan’ lakaplı Öztürk Yılmaz da Parti Meclisi’ne girdi.

İRAN’IN PİYONU EREN

Türkiye ve İran’ın savaşması durumunda İran’ın tarafında yer alacağını söyleyen, FETÖ gazetesi Karşı’nın genel yayın yönetmenliğini yapmış olan Eren Erdem de önce milletvekili yapıldı ardından PM’ye sokuldu.

AYYAŞLARIN HAMİSİ

PM’nin yeni ismi Aykut Erdoğdu, CHP’nin Çanakkale’de düzenlediği sözde Adalet Kurultayında bazı partililerin Çanakkale Şehitliği’nde alkol masası kurup sabaha kadar göbek atmasını savunmuştu.

DHKP-C’Cİ CANAN

Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye İstanbul İl Başkanı yaptığı Canan Kaftancıoğlu’nun sicili de kabarık. PKK, DHKP-C ve HDP yandaşı Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından sözde Ermeni soykırımını savunmuştu. Kocası da domuz eti yediğini gururla paylaşmıştı.

TANRIKULU GÖZDE

CHP’de söz sahibi olan bir diğer isim Sezgin Tanrıkulu ise; SİHA düşmanı, PYD’ye terör örgütü demiyor, PKK safında yer alıyor, ‘Gölge CIA’ Stratfor’un TR-705 kodlu üyesi...

CHP’NİN MEŞRUİYETİ TARTIŞILIR HALE GELDİ

CHP Parti Meclisine çok sayıda teröre teşne ismin girmesine tepki gösteren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Akit’e şu değerlendirmede bulundu: “CHP, legal siyaset zeminini terörü metheden, devlete her fırsatta hakaret edenlerin cirit attığı yer haline getirmiştir. Parti Meclisine giren isimlerin özellikle sosyal medya paylaşımları millet vicdanını sızlatmaktadır. Terörle canhıraş mücadele eden ordumuza iftira atanlar CHP’de baş tacı yapılıyor. Orduyu katil olmakla suçlayan, polisimize hakaret eden insanların siyaset yaptığı bir kurumun millet nezdinde meşruiyeti tartışılır hale gelmiştir. Millet, yüreğinden kazıyıp attığı CHP’yi bu yaklaşımından dolayı lügatinden de silmiştir.”