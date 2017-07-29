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Parma'nın ikinci başkanı oldu

Arjantinli eski futbolcu Hernan Crespo eski takımı Parma'da başkan yardımcısı oldu.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:45
Parma'nın ikinci başkanı oldu

Arjantinli eski futbolcu Hernan Crespo, bir dönem formasını giydiği İtalyan ekibi Parma'da başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Borçları nedeniyle iki yıl önce iflas ederek amatör kümeye kadar düşen Parma'da, iki ayrı dönemde toplam yedi sezon forma giyen 42 yaşındaki Crespo'nun başkan yardımcılığına getirildiği, kulübün internet sitesinden duyuruldu.

Crespo da sosyal medya hesabından Parma hissedarlarına teşekkür ederek, "Sabır, sevgi ve tevazu ile tarih yazmaya devam edeceğiz. Bir kez daha" ifadelerini kullandı.

Rekor kırarak transfer olmuştu

1996-2000 yıllarında Parma formasını giyen Crespo, 35,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle dünya rekoru kırmış ve Lazio'ya transfer olmuştu. Inter, Chelsea, Milan gibi Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde mücadele eden Arjantinli futbolcu, 2009 yılında yeniden Parma'ya dönmüş ve 37 yaşında kariyerini bu kulüpte noktalamıştı.

En başarılı takımlardandı

1990'lı yıllarda İtalyan futbolunun başarılı takımlarından biri olan ve o dönem müzesine 1 Kupa Galipleri Kupası, 2 UEFA Kupası, bir Süper Kupa, 3 İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası götüren Parma, gelecek sezon İtalya İkinci Futbol Ligi'nde (Serie B) mücadele edecek.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:45
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